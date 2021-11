Matali Crasset im Fragebogen : „Ich liebe den Geruch der Sonne auf der nackten Haut“

Unter den französischen Industriedesignern ist sie der Star. Geboren wurde Matali Crasset 1965 in dem Dorf Normée bei Châlons-en-Champagne. Sie studierte Design an der École Nationale Supérieure de Création Industrielle in Paris. Danach ging sie nach Mailand zu Denis Santachiara, bevor sie 1993 nach Paris zurückkehrte, um für Philippe Starck zu arbeiten. 1995 hatte die Designerin mit der Jeanne d’Arc-Frisur ihren internationalen Durchbruch mit dem Radio „Ici Pari“. Drei Jahre später gründete sie ihr eigenes Studio. Gerade hat sie regenbogenfarbene Stadtmöbel mit dem Titel „La ville, Celsius energy“ entworfen, die mittels Geothermie Energie erzeugen.

Was essen Sie zum Frühstück?

Ich trinke zuerst ein Glas heißes Wasser. Das macht mich wach. Manchmal esse ich dazu Mandeln und Früchte.

Wo kaufen Sie Ihre Kleidung ein?

Ich bin wenigen französischen Marken und Designern treu, die mit ethischem Gewissen produzieren: Misericordia für Jacken und Hoodies, Tuffery für Jeans und Missègle für Pullover und Shirts. Für Missègle habe ich die Inneneinrichtung ihrer Werkstatt in Paris entworfen, ein Herzensprojekt für mich. Bei Mode ist es mir wichtig, dass sie nachhaltig ist und gerecht produziert wird.

Was ist das älteste Kleidungsstück in Ihrem Schrank?

Meine orangefarbene Hochzeitsjacke.

Wann haben Sie zuletzt handschriftlich einen Brief verfasst?

In jedem Sommerurlaub schreibe ich Hunderte Postkarten. Ich finde es großartig, diese kleinen Kunstwerke mit einer persönlichen Botschaft um die Welt zu schicken.

Welches Buch hat Sie in Ihrem Leben am meisten beeindruckt?

„Croire aux fauves“ („An das Wilde glauben“) von Nastassja Martin. Ein epochales Werk über die psychologischen Grenzen von Mensch und Tier. Es handelt von einer französischen Anthropologin, die auf der Halbinsel Kamtschatka auf einen Bären trifft.

Wie informieren Sie sich über das Weltgeschehen?

Über alle Medien. Aber auch Design ist immer politisch. Ich versuche, an Sozial- und Gesellschaftsprojekten mitzuarbeiten. Kunst und Design können in dieser Welt viel bewirken und Transformationen in der Gesellschaft auslösen. In Frankreich habe ich für die „Neuen Auftraggeber“ eine Schule im bretonischen Ort Trébédan umgebaut und sie mit den Bürgern in ein Dorfzentrum umgewandelt. Bildung ist eine wichtige Waffe. Mir hilft es sehr, mit Menschen zu reden, um informiert zu sein.

Was ist Ihr bestes Smalltalk-Thema?

Jegliche Art von Philosophie. Ich rede gern über neue Logiken und Verbindungen, die unsere Welt zusammenhalten. Ich will das Universum und die Systeme, die dahinterstehen, verstehen und mich dazu austauschen. Daneben rede ich gern über Typologien.

Bei welchem Film haben Sie zuletzt geweint?

Bei der aktualisierten und längeren Version des Dokumentarfilms „Bambi“ von Sébastien Lifshitz über das Leben eines transsexuellen Music-Hall-Stars. Es ist eine Hommage an eine wundervolle Frau, die Tänzerin Marie-Pierre Pruvot aus Paris.

Sind Sie abergläubisch?

Nein, überhaupt nicht.

Worüber können Sie lachen?

Über vieles. Humor ist mir sehr wichtig, auch bei der Arbeit. Er muss aber auf die Art und Weise gelebt werden, wie es der französische Humorist Pierre Desproges sagte: „On peut rire de tout, mais pas avec n’importe qui“ – „Wir können über alles lachen, aber nicht mit jedem“.

Ihre Lieblingsvornamen?

Popline und Arto, die Vornamen meiner Kinder.

Machen Sie eine Mittagspause?

Ja, mache ich. Sehr oft nutze ich die Zeit, um mir meine aktuellen Projekte anzusehen. Dafür fahre ich in die französische Provinz oder ans Meer. Gerade war ich auf dem wunderschönen Bauernhof „La ferme HIbride“ in Villelaure, wo ich die Inneneinrichtung gestaltet und die Sanierung des alten Bauernhauses verantwortet habe. Der Bauernhof liegt ganz idyllisch am Luberon-Massiv.

In welchem Land würden Sie am liebsten leben?

Immer Frankreich, gar keine Frage. Es ist mein Heimatland. Ich reise auch sehr gern in Frankreich. Ich liebe die Berge, die Küsten und das Meer.

Was fehlt nie in Ihrem Kühlschrank?

Fragen Sie meinen Mann, er kocht und kauft ein. Ich koche eigentlich gar nicht.

Fühlen Sie sich mit oder ohne Auto freier?

Ich ziehe es vor, Fahrrad zu fahren und zu spazieren. Am liebsten flaniere ich durch Paris. Das ist deutlich entspannter, als mit dem Auto unterwegs zu sein.

Was ist Ihr größtes Talent?

Die Fähigkeit, Kontexte zu verstehen, einzuordnen und zu abstrahieren.

Was tun Sie, obwohl es unvernünftig ist?

Da gibt es nichts.

Welche historische Person würden Sie gerne treffen?

Jane Addams, die große amerikanische Feministin. Sie war eine Pionierin im Kampf um das Frauenwahlrecht und die Geschlechtergerechtigkeit.

Tragen Sie Schmuck? Und eine Uhr?

Meinen Ehering und einen Ring des französischen Künstlers Theo Mercier für Le Buisson. Eine Uhr trage ich nie.

Haben Sie einen Lieblingsduft?

Den Geruch der Sonne auf der nackten Haut oder auf dem Gras. Wenn das Sonnenlicht die Natur bestrahlt. Das ist der Geruch, der mich am glücklichsten macht.

Was war Ihr schönstes Ferienerlebnis?

Alle Reisen mit guten Freunden. Mit ihnen spazieren gehen, lesen, im Fluss schwimmen, endlos lang zu Mittag und zu Abend essen und reden. Es ist dann eigentlich egal, wo man ist.

Auf welchem Konzert waren Sie zuletzt?

Das war ein Konzert des Akkordeonisten Bogdan Nesterenko in der Kirche des Dorfs Barre des Cévennes im Département Lozère in diesem Sommer. Dort wurden Bach und Vivaldi gespielt. Ich liebe klassische Musik.

Was fehlt Ihnen zum Glück?

Meine Mutter fehlt mir am meisten. Sie starb vor einigen Jahren.

Was trinken Sie zum Abendessen?

Meistens Wein. Dazu werde ich heute Gemüse aus dem Garten essen – frische Tomaten, Zucchini, Auberginen. Da ich ja nie koche, ist es für mich immer eine Überraschung, was mein Mann zubereitet.