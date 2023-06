Aktualisiert am

Das läuft im Juli auf Netflix, Amazon Prime und Disney+ an

Bei Netflix geht es im Juli ins „Paradise“ und in die Vergangenheit der Pop-Gruppe „Wham!“. Von „Too hot to handle“ und „Birdbox“ gibt es Neuheiten. Fans von „The Witcher“ müssen sich gedulden. Eine Übersicht.

Manuel Garcia-Rulfo als Mickey Haller in der Serie „The Lincoln Lawyer“ Bild: Netflix

Im Juli auf Netflix streamen

ab 3. Juli

Unbekannt – Die vergessene Pyramide: Dokumentation über die Suche ägyptischer Archäologen nah einer Pyramide und 4000 Jahre alten Gräbern.

ab 4. Juli

Der König, der niemals einer war: Im Jahr 1978 stirbt ein deutscher Student. Verwickelt in den Todesfall: Viktor Emanuel von Savoyen – der letzte Kronprinz des italienischen Königreichs.

ab 5. Juli

Wham!: Archivaufnahmen und Interviews erzählen die Karriere der britischen Popgruppe bestehend aus George Michael und Andrew Ridgeley.

Wieder 15: Wie wäre es, noch einmal 15 Jahre alt zu sein? Die 30-jährige Anita bekommt in der portugiesischen Comedy-Serie genau diese Chance.

Meine ganz besondere Hochzeit: Anime-Serie über ein junges Paar, das einige Zeit benötigt, um miteinander in das Ehe-Leben zu starten.

ab 6. Juli

Der Duft des Goldes: Endlich reich werden? Ein Fabrikarbeiter beginnt teures Parfüm aus der Fabrik seines Arbeitgebers zu schmuggeln und selbst zu verkaufen.

The Lincoln Lawyer: Staffel zwei der Serie über Mickey Haller – einen Anwalt aus Los Angeles, der sein Büro auf dem Rücksitz seines Autos hat.

Fake oder Liebe?: Fünf Paare stellen ihre Beziehung auf die Probe. Den Gewinnern winken 100.000 Euro Gewinn.

ab 7. Juli

The Outlaws: Die Komödie dreht sich um einen Bankangestellten, der kurz vor der Hochzeit steht. Doch dann wird seine Filiale von den berüchtigten Outlaws überfallen. Was die Sache noch komplizierter macht: Verwickelt in den Fall sind auch die Schwiegereltern.

Bei den Dreharbeiten hatte Christopher Walken absichtlich ein Werk der Streetart-Legende Banksy übermalt – die Szene ist Teil des Staffelfinales der BBC-Serie.

Seasons: Zwei beste Freunde kommen sich in diesem Liebesfilm nach der Trennung von ihren Partnern nahe.

Fatal Seduction: Südafrikanische Serie über eine verheiratete Professorin, deren Affäre mit einem jüngeren Mann Konsequenzen hat.

Hack my Home: Große Familie, wenig Platz. Innenarchitekten helfen Familien, Platz zu schaffen in ihren Wohnungen, ohne viel Geld ausgeben zu müssen.

ab 10. Juli

Unbekannt – Killerroboter: Dokumentation über die Gefahren Künstlicher Intelligenz beim Militär.

ab 11. Juli

19/20: Junge Erwachsene werden bei ihrem Übergang von 19 zu 20 Jahren begleitet und erleben erste Male des Erwachsenwerdens.

ab 12. Juli

Herr Spaßmobil und die Tempelritter: Polnischer Film über einen Kunsthistoriker, der sich mit seinem Auto auf die Suche nach einem Schatz der Tempelritter begibt.

Pasteleros contra el tiempo: Backen gegen die Zeit. Sechs Teams müssen unter Zeitdruck essbare Kunstwerke erschaffen.

Quarterback: Patrick Mahomes, Kirk Cousins und Marcus Mariota sind NFL-Stars. Die Dokuserie begleitet sie auf und neben dem Feld.

ab 13. Juli

Survival of the Thickest: Nach einer plötzlichen Trennung versucht Stylistin Mavis, wieder auf die Beine zu kommen.

Burn the House down: Die Dramaserie handelt von einem Hausmädchen, das sich bei einer reichen Familie einschleicht, um Rache zu üben.

Sonic Prime: Die nächsten Folgen der Serie im Sonic-Universum werden veröffentlicht.

Devil’s Advocate: Ein Juristin in Kuwait City nimmt einen polarisierenden Fall an: Ein Fußballer soll seine Frau umgebracht haben.

ab 14. Juli

Bird Box Barcelona: Ein neuer Teil des „Bird Box“-Universums. Diesmal spielt die postapokalyptische Erzählung in Barcelona.

Love Tactics 2: Romantische Komödie aus der Türkei über ein Paar und ihre Einstellungen gegenüber der Ehe.

Too hot to handle: Staffel fünf der Datingshow, bei der attraktive Singles keinen Sex miteinander haben dürfen.

Five Star Chef: Sieben Köche kämpfen darum, ihr Essen im noblen Londoner „Palm Court“-Restaurant servieren zu dürfen.

kohrra: Seriendrama, bei dem zwei Polizisten ermitteln, nachdem ein Bräutigam kurz vor seiner Hochzeit tot aufgefunden wird.

ab 19. Juli

Unbekannt – Die Knochenhöhle: Ein 250.000 Jahre altes Grab in einer südafrikanischen Höhle könnte Aufschlüsse über die menschliche Evolution geben.

Los (casi) ídolos de Bahía Colorada: Die beiden Halbbrüder Romeo und Preciado kehren in ihre mexikanische Heimatstadt zurück und treten zu Ehren ihres verstorbenen Vaters bei einem Autorennen an.

Der tiefste Atemzug: Die Italienerin Alessia Zecchini versucht einen neuen Weltrekord im Tauchen ohne Ausrüstung aufzustellen.

ab 21. Juli

They Cloned Tyrone: Ein ungewöhnliches Trio (John Boyega, Jamie Foxx und Teyonah Parris) verfolgt in diesem Thriller die Spur einer Regierungsverschwörung.

ab 24. Juli

Unbekannt – Die kosmische Zeitmaschine: Dokumentation über das James-Webb-Weltraumteleskop, dessen erste Bilder im vergangenen Jahr präsentiert wurden.

Die Tautropfentagebücher: Ein Gruppe von Feen hilft in der Kinderserie Familien bei den kleinen Dingen des Alltags, wie dem ersten ausgefallenen Zahn.

ab 25. Juli

Dream: Südkoreanische Komödie über ein Fußballteam, das bei der Obdachlosen-Weltmeisterschaft teilnimmt.

Sintonia: Neue Staffel in der Serie über Jugendliche in einer Favela von São Paulo.

ab 26. Juli

Verschwunden. Der Fall Lucie Blackman: Dokumentation über die im Jahr 2000 in Tokio ermordete 21-jährige Britin und die darauffolgenden Ermittlungen.

ab 27. Juli

Küssen und andere lebenswichtige Dinge: Frisch geschieden begibt sich Helen (Ellie Kemper) mit einer Gruppe Fremder auf eine Wanderung über den Appalachen-Weg – und auf eine Suche zurück zu ihr selbst. Die Geschichte beruht auf dem gleichnamigen Roman von Katherine Center.

The Witcher: Die zweite Hälfte von Staffel drei der Fantasy-Serie um Hexer Geralt geht an den Start.

Paradise: Science-Fiction-Film mit Kostja Ullmann und Iris Berben, in dem Menschen ihre Lebenszeit an eine Biotech-Firma verkaufen können.

The Murderer: Kriminalfilm über den Engländer Earl, der seine thailändischen Schwiegereltern umgebracht haben soll.

Hari Ini Akan Kita Ceritakan Nanti: Vorgeschichte des indonesischen Familiendramas „Today we’ll talk about that day“.

ab 28. Juli

Miraculous Ladybug Cat Noir. The Movie: Verfilmung der animierten Fernsehserie um zwei Pariser Teenager, die sich in Superhelden verwandeln können.

Der Schneider: Liebesdrama über einen Schneider, der sich in eine Braut verliebt, deren Hochzeitskleid er schneidern soll.

D.P.: Die zweite Staffel einer Serie, die sich mit der Wehrpflicht und dem teils brutalen Armeealltag in Südkorea auseinandersetzt.

Captain Fall: Ein unerfahrener Kapitän verstrickt sich ungewollt in die Machenschaften eines Schmugglerrings.

Im Juli auf Disney+ streamen

ab 5. Juli

The Great North: Neue Folgen der 3. Staffel der animierten Sitcom. Die Zuschauer begleiten Familie Tobin bei verschiedenen Abenteuern in Alaska.

The Nanny’s Secrets: Die 1. Staffel der Thriller-Serie, die Kindermädchen Elena Santos begleitet. Während ihrer Arbeit bei einer wohlhabenden Familie stößt sie auf ein tödliches Geheimnis.

ab 12. Juli

The Company You Keep: In der 1. Staffel lässt sich Betrüger Charlie mit einer CIA-Agentin ein, bis die beiden unverhofft zusammenarbeiten müssen.

Große Erwartungen: Die 1. Staffel der Adaption des gleichnamigen Romans von Charles Dickens. Der Waise Pip stellt in London seine Moralvorstellungen auf die Probe.

A Superfantástica História do Balão: Die 1. Staffel einer brasilianischen Dokumentar-Serie zur Musikgruppe Balão Mágico.

ab 19. Juli

The Lesson is Murder: In der 1. Staffel analysiert die Kriminalpsychologin und ehemalige FBI-Agentin Dr. Bryanna Fox mit ihren Studenten die Psychen verurteilter Mörder.

Snowfall: Die 6. Staffel einer Serie, die einen Drogendealer während der US-amerikanischen Crack-Epidemie der 1980er Jahre begleitet.

ab 26. Juli

How I Met Your Father: Neue Folgen der 2. Staffel. In der amerikanischen Sitcom schildert Sophie ihrem Sohn die Ereignisse, die sie zum Kennenlernen seines Vaters führten.

Drag Me to Dinner: Die 1. Staffel einer Serie, bei der Dragqueens gegeneinander antreten, um herauszufinden, wer innerhalb von 90 Minuten die beste Party organisieren kann.

ab 28. Juli

Die wunderbare Welt von Micky Maus: Steamboat Silly: In diesem Kurzfilm von Disney versucht Micky Maus zu verhindern, dass seine alten Filmrollenversionen die Stadt ins Chaos stürzen.

ab 30. Juli

Imagine Dragons Live in Vegas: Aufnahmen von einem Live-Auftritt der erfolgreichen Band im Allegiant Stadium in Las Vegas.

Im Juli auf Amazon Prime streamen

ab 1. Juli

The Rookie: Staffel vier über den ältesten Neueinsteiger der Polizei von Los Angeles.

Bergen: Biographie über eine türkische Sängerin, die von ihrem Ehemann misshandelt wird.

ab 2. Juli

Der kleine Drache Kokosnuss: Kinderfilm über einen Drachen und seine beiden Freunde.

Abyzou: Eine trauernde Familie wird in dem Horrorfilm von einem Dämon heimgesucht.

ab 3. Juli

Königreich der Bären: Bärenkönig Léonce versucht seinen verschwundenen Sohn zu retten.

The Bodyguard: Kevin Costner spielt den Bodyguard von Whitney Houston. Vor allem durch seinen Soundtrack wurde der Film berühmt.

Brügge sehen … und sterben?: Zwei Auftragsmörder fliehen nach einem gescheiterten Job von London nach Brügge.

ab 4. Juli

Ruhet in Frieden: Ein Actionthriller, in dem ein ehemaliger Polizist einem Drogendealer hilft, dessen entführte Frau aufzuspüren.

ab 6. Juli

L'estate più calda: Eine italienische Kömodie, in der es um die Erlebnisse einer Gruppe Kinder in einer Provinzgemeinde geht.

Loving Pablo: Die Journalistin Virginia Vallejo verliebt sich in Pablo Escobar, während dieser sich in der kolumbianischen Unterwelt hocharbeitet. Basierend auf dem Buch „Loving Pablo, Hating Escobar“.

ab 7. Juli

Woodstock: Eine Dokumentation über das legendäre Woodstock-Festival, mit Aufnahmen von insgesamt 20 Kameraleuten. Mit einem Oscar ausgezeichnet.

TKKG: Die dritte Verfilmung der deutschsprachigen Hörbuchserie. Zwei sehr unterschiedliche Zimmerkameraden auf einem Internat müssen sich zusammentun, um eine Entführung aufzuklären.

Time Is Up 2: Ein Liebesfilm mit Schauspielerin Bella Thorne. Die Beziehung von Vivien und Roy gerät in Gefahr, als Geheimnisse über Roys Vergangenheit offengelegt werden.

Ghost Rider: Spirit of Vengeance: Um den jungen Danny und dessen Mutter aus Satans Gefangenschaft zu befreien, muss sich Johnny Blaze (Nicolas Cage) erneut in den Ghostrider verwandeln.

ab 8. Juli

6 Bullets: Action-Thriller mit Jean-Claude van Damme. Als die Tochter von MMA-Kämpfer Andrew Fayden entführt wird, tut er sich mit einem ehemaligen Söldner zusammen, um sie zu befreien.

ab 12. Juli

The Hateful Eight: Acht Unbekannte stecken zusammen in einem Haus in Wyoming fest, und langsam macht sich Misstrauen breit. Der achte Film von Regisseur Quentin Tarantino badet im Reich der Affekte, des Horrors und Splatters.

ab 13. Juli

Machine Gun Preacher: Biker Sam findet zu Gott, nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wird. Als Prediger geht er ans Äußerste, um sudanesischen Kindern zu helfen.

ab 16. Juli

Gamer: In einem geisteskontrollierten Videospiel lenken die Spieler Sträflinge, die gegeneinander kämpfen müssen. Überlebt der von Simon gesteuerte Convict Kable?

ab 17. Juli

Der Hauptmann: Ein junger deutscher Soldat im zweiten Weltkrieg nimmt kurz vor Kriegsende die Identität eines höheren Offiziers an, um zu überleben. Robert Schwentkes Film erzählt einen schwarzen Moment der deutschen Geschichte so explizit brutal, dass seine Botschaft es schwer hat, anzukommen.

Was passiert, wenn’s passiert ist: Fünf Paare werden während der Schwangerschaft begleitet und erleben viele Höhen und Tiefen.

Die goldenen Jahre: Ein Rentner-Ehepaar bereitet sich auf eine gemeinsame Kreuzfahrt vor. Doch während der Fahrt offenbaren sich Eheprobleme.

Die Zauberflöte: Aufnahmen einer der besten Aufführungen des Opernstücks von Wolfgang Amadeus Mozart im Londoner Covent Garden.

ab 18. Juli

The Addams Family 2: Die Addams erleben weitere verrückte Abenteuer. Fortsetzung des Animationsfilms aus dem Jahr 2019.

ab 19. Juli

Shutter Island: Bei Ermittlungen in einer Psychiatrie auf einer abgelegenen Insel hinterfragt US-Marshal Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) die eigene Realität.

ab 20. Juli

Die Mucklas ... und wie sie zu Pettersson und Findus kamen: Die Vorgeschichte der beiden beliebten Figuren aus der Kinderbuchreihe „Petterson und Findus“.

ab 21. Juli

The Covenant: Action-Thriller von Regisseur Guy Ritchie. Auf seiner letzten Mission vor der Heimkehr gerät Sergeant John Kinley (Jake Gyllenhaal) in einen Hinterhalt.

ab 24. Juli

Emily: Die Schriftstellerin Emily Bronte starb bereits mit 30 Jahren an Thrombose. In diesem Biopic wird die Entstehungsgeschichte ihres ersten und einzigen Romans erzählt.

ab 25. Juli

Respect: Biopic, das den Aufstieg von Soul-Sängerin Aretha Franklin zur Musikikone nacherzählt.

ab 28. Juli

The Sex Lives of College Girls: Staffel zwei der Serie über vier junge Studentinnen und eine ereignisreiche Phase in ihrem Leben.

ab 30. Juli

Generation Beziehungsunfähig: Ein deutscher Film von Regisseurin Helena Hufnagel, basierend auf dem gleichnamigen Buch von Michael Nast. Autor Tim verliebt sich während einer Schreibblockade in „Ghost“ und gerät in die Dating-Hölle.