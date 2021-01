Was kann die neue App? : Welcome to the Club(house)

Welcome to the Club(house)

Nein, hier dröhnt keine Club-Musik: „Clubhouse“ heißt die App, um die sich in den vergangenen Tagen in Deutschland ein Hype gebildet hat. Was kann die App? Wo verbergen sich Gefahren? Und: Muss man wirklich dabei sein?

Was ist Clubhouse?

Clubhouse ist eine Audio-only-App und setzt so den Podcast-Trend fort. Anders als bei Podcasts, bei denen die Macher senden und die Hörer passiv bleiben und nur lauschen, ist die Idee bei Clubhouse, dass sich jeder einmischen und einbringen kann. Der Nutzer ist Sender und Empfänger gleichzeitig. Jedenfalls dann, wenn man es überhaupt bis in die App geschafft hat.

Wie kommt man rein?

Der Zugang ist, wie bei vielen Clubs, exklusiv: Nur, wer eine Einladung von einem Clubhouse-Nutzer erhalten hat, kann ein eigenes Profil anlegen. Dabei kann jeder Nutzer zunächst einmal nur zwei Einladungen versenden. Abgesehen davon funktioniert die App nur mit iOS-Betriebssystem, also auf dem iPhone und iPad, erforderlich ist iOS 13.0 oder neuer. Eine Desktop-Variante gibt es bislang nicht. Clubhouse verfolgt eine simple wie clevere Marketingstrategie, auf die die digitale Bohème nicht zum ersten Mal hereinfällt: Verknappung erhöht die Nachfrage. Das hat auch bei Facebook in den ersten Tagen funktioniert. Digital-Unternehmer und Influencer lassen sich mit Begriffen wie „early adopter“ leicht umgarnen. Es trifft sich auf Clubhouse derzeit also eine elitäre Gruppe.

Es gibt allerdings auch ein paar Tricks: So kommt man an die begehrten Einladungslinks zum Beispiel auch in Telegram-Gruppen. Das funktioniert nach der Devise: Der Vorgänger hält seinem Hintermann die Tür auf, der wiederum seinen Hintermann in den Club lässt. Am Sonntagmittag betrug die Wartezeit rund drei Stunden. Auch auf ebay werden Einladungen bereits kostenpflichtig angeboten. Die Einladefunktion soll dem allgemeinen Vernehmen nach aber „bald“ abgeschafft werden. In der Zwischenzeit macht der in Pandemiezeiten fast vergessene Begriff „FOMO“ wieder die Runde – fear of missing out, die Angst etwas zu verpassen.

Wie geht’s los?

Wenn man dann „drin“ ist im Clubhouse, kommt zunächst ein großes Fragezeichen. Das Design ist zwar rudimentär und ohne viel Schnickschnack, trotzdem verwirrt die App beim ersten Gebrauch. Bei der Orientierung helfen die Kontakte im Telefonbuch, auf die Clubhouse zugreift (dazu später mehr). Da sich die Clubhouse-Profile mit Twitter verknüpfen lassen, haben die meisten auf beiden Plattformen dasselbe Bild. Die große Mehrheit ist derzeit unter Klarnamen angemeldet. Daneben ist die kurze Profilbeschreibung ist das Wichtigste, sie wird bei der Suche mit durchforstet.

Dann kann man virtuelle Gesprächsräume besuchen – eigentlich „rooms“, denn die App gibt es derzeit ausschließlich auf Englisch – , und dabei auch schnell auf bekannte Stimmen und Profilbilder stoßen und zum Beispiel FDP-Chef Christian Lindner lauschen. Die Mikros der Zuhörer sind in der Grundeinstellung stumm. Wer etwas sagen will, „meldet“ sich per Hand-Emoji. Die Sprecher auf der „Bühne“ entscheiden dann, ob derjenige zugeschaltet wird und sein Mikrofon anstellen darf – ein bisschen wie bei einer Podiumsdiskussion, nur strenger geregelt.

Hat man sich etwas eingefunden, tun sich zahlreiche Gesprächsräume auf, die mit Titeln wie „Mobilität, Design und Startups“ oder „Marken auf Clubhouse“ werben. Die Gesprächsrunden entstehen spontan oder werden angekündigt, jeder kann einen Raum eröffnen. Am Sonntagabend trifft sich eine Runde, um parallel zur laufenden „Anne Will“-Sendung zu diskutieren. Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat ein Gespräch über Umweltschutz angekündigt. Eigeninitiative wird belohnt: Wer sich aktiv beteiligt und selbst Räume eröffnet, kann mehr als nur zwei Einladungen verschicken und bekommt mehr Räume angezeigt. Die geplanten Veranstaltungen werden im Terminkalender angekündigt.

Ein wenig Orientierung soll ein Terminkalender bieten, der im oberen Teil der Startseite die angekündigten Veranstaltungen bündelt. Es fühlt sich an, als sei man auf einer digitalen Konferenz. (Selbsternannte) Expertinnen und Experten eröffnen Räume, um über ein bestimmtes Thema zu sprechen. Wer Lust auf etwas Leichteres als Business-Talks und den nächsten Agentur-Pitch hat, trifft sich zum „Sonntags-Schnack“.