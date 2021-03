Hula-Hoop-Reifen : Auf den Dreh gekommen

Abnehmen, ohne sich von der Stelle zu bewegen? Ein Spielzeug aus Kindertagen lässt es wahr werden. Der Hula-Hoop-Reifen funktioniert immer noch wie früher. Schon seit Wochen kursieren Vorher-Nachher-Bilder in den sozialen Medien: Ein flacher Bauch und eine Wespentaille in knapp sechs Wochen? Scheint zu funktionieren. Menschen auf der ganzen Welt wollen nun kreiselnd ihre Corona-Kilos wieder loswerden.

Deutschlands bekannteste Hullerin ist Elli Haschke, auch bekannt als Elli Hoop, Fitness-Influencerin mit mehr als 300.000 Followern. Dass sie innerhalb von acht Monaten fast 20 Kilogramm verlor und sich von Kleidergröße 40/42 auf 34/36 hullerte, verdankt sie ihrer damaligen Hebamme. Sie empfahl Haschke, nach der Geburt ihres dritten Kindes mit dem Hula-Hoop-Training für die Rückbildung und zur Stärkung des Beckenbodens zu beginnen – das war 2018. „Ich habe niemals mit so einer Verwandlung gerechnet. Damals sagte ich mir noch: 'Jetzt bleibst du halt pummelig'“, erzählt Haschke. Ihre ersten Versuche teilte sie auf Instagram, um anderen Mut zu machen, denn zu Beginn lief es auch bei ihr nicht rund – lange konnte sie den Reifen nicht oben halten. „Ich hätte am Anfang genau so einen Kanal gebraucht.“

Die quietschbunten Reifen erinnern an Kindertage – aber die Fitnessreifen in den sozialen Netzwerken sind wesentlich schwerer. Zudem ist man zu Beginn verwirrt, weil es Modelle mit und solche ohne Wellen gibt. Haschke empfiehlt, mit 1,2 Kilogramm zu starten. Je mehr man wiegt, umso schwerer darf der Reifen sein. „Ob mit oder ohne Wellen, das kommt auf den persönlichen Geschmack an. Ich huller am liebsten mit Wellen, weil die Haut dadurch noch einmal besser durchblutet wird und die Zellen stärker zur Regeneration angeregt werden“, sagt Haschke. Gute Einsteigermodelle gibt es schon von 25 Euro an: „Das waren die am besten investierten 25 Euro meines Lebens.“ Mittlerweile besitzt Elli Hoop mehr als 30 Reifen, die sie genau geprüft hat.

„Das tut auch der Psyche unglaublich gut“

Schon täglich 20 Minuten sollen reichen, um abzunehmen, die Körpermitte zu stärken und das eigene Wohlbefinden zu steigern. Angeblich vermindert die Sportart auch Rückenschmerzen, mildert Menstruationsbeschwerden, hat positive Auswirkungen auf die Verdauung – und sogar auf das Sexualleben. „Durch das Training der kompletten Rumpf- und Tiefenmuskulatur bekommt man zur aufrechteren Körperhaltung zugleich mehr Selbstbewusstsein“, sagt Haschke. „Und das tut auch der Psyche unglaublich gut.“

Mehr zum Thema 1/

Sie ist selbst überrascht, wie aus einem Sportmuffel eine Fitness-Influencerin mit Trainerschein im Breitensport werden konnte. „Es ist ein Sport, der sich nicht nach Sport anfühlt“, sagt sie. Das Training ist mit wenig Aufwand verbunden. War sie früher nach dem Umziehen schon nicht mehr recht motiviert, kann man den Reifen auch in Alltagskleidern kreisen lassen. Abends vor dem Fernseher oder beim Lesen hullerte sie sich die Kilos weg. Allen Übermütigen rät sie, langsam zu starten. Denn außer Vorher-Nachher-Bildern sieht man auch immer wieder Fotos riesiger Blutergüsse. Am Anfang sei das normal: Die Haut ist den intensiven Massageeffekt nicht gewohnt. „Drei bis fünf Minuten am Anfang – nicht mehr. So sieht man, wie die Haut reagiert. Sollten blaue Flecken auftauchen, sofort Pause machen und langsam steigern“, rät Haschke allen, die nach dem ersten Training den Reifen am liebsten wieder in seine Bestandteile zerlegen wollen. Übrigens: Die Einzelelemente sind genauso schnell wieder verstaut, wie sie zusammengesteckt sind.

Elli Haschke ist sich sicher, dass der Trend auch nach der Wiedereröffnung der Fitnessstudios weitergehen wird. Schließlich sind da nicht nur die Erfolgsmeldungen in sozialen Netzwerken – auch Wissenschaftler der kanadischen Universität von Waterloo bestätigen positive Auswirkungen auf Taillen- und Hüftumfang. In einer Studie aus dem Jahr 2015 reduzierten die Teilnehmer innerhalb von sechs Wochen ihren Taillenumfang um durchschnittlich 1,4 und ihren Hüftumfang um 3,4 Zentimeter. Trotzdem sollte man nicht zu verbissen an die Sache rangehen: „Einfach darauf achten, dass der Bauch angespannt bleibt und die Bewegung nicht aus der Hüfte kommt, sondern mit dem Becken gearbeitet wird“, rät Haschke. „Und der Spaß sollte nicht zu kurz kommen.“