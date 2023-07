Aktualisiert am

Vor 100 Jahren ließ eine Immobilienfirma riesige Buchstaben in den Hügeln um Los Angeles aufstellen. Das heutige Wahrzeichen und die Promiwelt haben so einige Gemeinsamkeiten.

In den Anfängen standen noch die Buchstaben HOLLYWOODLAND in den damals unbewohnten Hügeln. Bild: Picture Alliance

Los Angeles ist die Metropole des Glitzers und des Glamours. Doch Symbol der Promi-Stadt sind neun weiße Buchstaben, gut 13 Meter hoch und 123 Meter breit: H O L L Y W O O D. Dabei fehlen dem Schriftzug in den Hügeln über der Stadt heute eigentlich vier Buchstaben.

Allein beim Anblick der Buchstaben entzündet sich im Kopf des Betrachters ein Feuerwerk an Superlativen: die berühmtesten Filmstars, die teuersten Villen, die begehrtesten Filmpreise, der amerikanischste Traum.

Mit Hollywood Land fing vor genau 100 Jahren alles an. Harry Chandler, Herausgeber der Los Angeles Times, ließ 1923 für 21.000 Dollar den Schriftzug als Marketing-Aktion für seine Maklerfirma anbringen. Das Schild sollte 18 Monate lang für die Grundstücke in den damals noch unbewohnten Hügeln auf dem Mount Lee werben. Der Name des Viertels: Hollywood.

200 Arbeiter schleppten mit Eseln alte Telefonmasten, Holz und Blech heran und zimmerten daraus die dreizehn Buchstaben für „Hollywood Land“. 4000 Glühbirnen erleuchteten das Werbeschild. Der deutsche Einwanderer Albert Kothe war für den Erhalt zuständig und musste auch die Lampen auswechseln.

Doch Glanz und Schatten liegen auch beim Hollywood-Sign nah beieinander, so stürzte sich 1932 eine arbeitslose Schauspielerin vom Buchstaben H in den Tod – die Presse nannte sie nach der Verzweiflungstat das „Hollywood Sign Girl“.

Das Schild blieb deutlich länger als die geplanten eineinhalb Jahre stehen. Doch im Laufe der Jahre begannen die Buchstaben zu verwittern, das H kippte sogar ganz um. Forderungen, das Schild komplett abzureißen, kamen auf. Filmdiven gehen zum Schönheitschirurgen, gefallene Stars in die Entzugsklinik. Und das Hollywood-Sign?

Nach dem Zweiten Weltkrieg bekamen die Buchstaben HOLLYWOOD eine Sanierung spendiert. Die vier Lettern von LAND wurden entfernt. Im August 1978 wurden alle Buchstaben ausgetauscht. Promis übernahmen die Kosten von einer Viertelmillion Dollar: Hugh Hefner das Y, Warner Brothers Records und Alice Cooper jeweils ein O für 27.700 Dollar. Seitdem besteht das Zeichen aus Stahlträgern und Wellblechplatten. Es war endgültig von einer Werbetafel zum Wahrzeichen geworden.

Heute kümmert sich die gemeinnützige Organisation „The Hollywood Sign Trust“ um den Erhalt des Wahrzeichens, „als internationales Symbol fürs Filmemachen und die Verwirklichung von Träumen“.

Das ursprüngliche Hollywoodland-Sign hat seinen Zweck übererfüllt. Die Grundstücke um Hollywood sind verkauft.

Wo man das Hollywood-Zeichen am besten sehen kann

Und wie kommt man dem Hollywood-Sign nun möglichst nahe? Der Zugang zum Wahrzeichen ist fast unmöglich. Schilder warnen Besucher gar vor Berglöwen und Klapperschlangen. Für ausgewählte Besucher, die eine Sondererlaubnis erhalten haben, geht es an einem Kletterseil auf einem schmalen Pfad rückwärts bergab. Knapp hundert Meter sind es zum Fuß der Buchstaben. Darunter fallen die Hügel weiter steil ins Tal hinab.

Einen guten Ausblick hat man vom Griffith Observatory. Drei Wanderrouten (Mt Hollywood Trail, Brush Canyon Trail und der Cahuenga Peak Trail) versprechen außerdem, dem Wahrzeichen möglichst nahekommen zu können. Die Buchstaben sind eingezäunt und von Polizei und Kameras überwacht. Noch eine Gemeinsamkeit von Wahrzeichen und Promiwelt.