Talentiert oder privilegiert? : Hilfe, die „Nepo Babies“ kommen!

Kaia Gerber, Kendall Jenner, Lily-Rose Depp: Kinder aus berühmten Familien haben zuletzt großes Aufsehen erregt. Viele fragen sich, wem oder was sie diesen Erfolg zu verdanken haben – ihren Eltern, ihren Privilegien, ihren Kontakten oder doch ihrem Talent?

Was haben Jane Fonda, Kaia Gerber, Brooklyn Beckham, Kendall Jenner und Lily-Rose Depp gemeinsam? Sie sind „Nepo Babies“. Bild: Action Press, Getty, Imago, Picture Alliance

Gerade ist Jane Fonda 85 Jahre alt geworden. Die Schauspielerin kann auf eine erfolgreiche Karriere, auf ein engagiertes Leben zu­rückblicken. Aber wie genau wurde sie eigentlich be­rühmt? Durch ihre Rolle als quirlige Corie im Film „Barfuß im Park“? Oder als sexy Astronautin in „Barbarella“? Oder als Prostituierte in „Klute“, wofür sie ihren ersten Oscar erhielt? In einem Interview gab sie einmal selbst die Antwort: „Ich war die Tochter von Henry Fonda!“

Damit ist sie, wie das Internet feststellte, ein „Nepo Baby“ – ein Kind des Nepotismus, der Vetternwirtschaft Hollywoods. Als Tochter eines solchen Charakterdarstellers stehe dem Vorhaben, selbst eine große Schauspielerin zu werden, wenig im Weg: Aussehen, Geld, Kontakte – alles werde einem dann in die Wiege gelegt.