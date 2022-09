„Ringe der Macht“-Star Clark : „In meiner Familie gibt es eine Menge starker Frauen“

Eine Schlüsselrolle in der teuersten Fantasy-Saga der Serien­geschichte, der damit verbundene Druck und die Aufmerksamkeit wären für viele jüngere Kolleginnen eine Herausforderung. Doch Morfydd Clark hatte schon vor „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ eine Karriere. In ihrer britischen Heimat ist die walisische Schauspielerin keine Unbekannte; die 33-Jährige wurde mit mehreren wichtigen Preisen ausgezeichnet. Und so wirkt sie im Interview einige Wochen vor dem Start der Serie am 2. September noch recht gelassen. „Ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, was passiert, wenn sie dann weltweit läuft“, erklärt sie. „Deswegen kann ich mich auch nicht darauf vorbereiten.“ In einem Ensemble mit vielen neuen Fi­guren spielt sie eine der wenigen, die bereits in Tolkiens „Ringe“-Trilogie und Peter Jacksons Verfilmungen ins Geschehen eingriffen: die mächtige Elben-Herrscherin Galadriel.

Frau Clark, diese Rolle ist für Sie ein lebensverändernder Karriereschritt. Wer in Ihrem persönlichen Umfeld findet es außer Ihnen am aufregendsten, dass Sie Teil des Tolkien-Universums geworden sind?