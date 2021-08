Ein Liebling der deutschen Kulturszene, in Neuseeland gecancelt? „Ich nehme das gelassen und muss das akzeptieren“, sagt Heine. Sein Gesicht ist dabei angespannt. Hinter ihm hängt eines der umstrittenen Bilder mit einer liegenden nackten Frau. Er hat zuletzt ein paar Kühe hinzugefügt, die ihren Rücken herunterwandern. Es ist ein fröhliches Motiv, kein erotisches. Er seufzt. „Da merkt man doch, dieses Land ist in dem Punkt verklemmter. Ach, ich lach‘ darüber.“ Statt sich selbstkritisch mit Maori auseinanderzusetzen, wirkt er trotzig. „Was ich daraus lerne, ist, dass ich in der Richtung keine Bilder mehr machen werde. Um hier angenommen zu werden, damit meine Bilder politisch korrekt sind? Da würde ich sagen: Nein. Da mache ich lieber was über die Umwelt.“

Es gibt Schnittchen auf der Terrasse, seine Frau bringt Tee und Sonnenhüte. Romane schreiben sie zusammen, er entwirft die Idee, sie füllt den Text. „Damit bin ich völlig happy, ich bin nicht so gerne im Vordergrund“, sagt sie. „Du hast eine sehr schöne Sprache“, sagt er zu seiner Frau, die Sprachen studiert hat. Handy und Facebook bedient Heine nicht, seine Website betreibt der Stiefsohn in Leipzig. „Ich hab‘ immer noch große Sehnsucht nach Europa“, sagt von Radowitz. „Unsere Familie ist dort, unsere Verlage. Aber wir lieben dieses Land hier und fühlen uns fast schlecht zu sagen, wie gut es uns hier geht, wo man zur Zeit so frei leben kann.“ Der landesweite Lockdown liegt mehr als ein Jahr zurück. Jeden Sommer – wenn nicht gerade wegen Covid-19 die Grenzen geschlossen sind – saugt das Paar sich in Deutschland voll mit Gesprächen, Theateraufführungen und Ausstellungen. Talkshows meidet Heine. Sich einen zerrissenen Pulli anzuziehen, um als komischer Kauz aufzufallen, ist auch nicht sein Ding. Er ist ganz froh, dass man hier nur seinen Namen kennt. „Ich finde das schön, ich gehe durchs Leben, und keiner erkennt mich. Hier unterhält man sich mehr übers Fischen und Segeln. Die Kiwis interessiert auch meine Kunst nicht.“ Für einen Kunstraub reichte das Interesse dann aber doch. In den neunziger Jahren hatte Heine eine Meerjungfrau aus Messing als Brunnen für Russell entworfen, weil man ein neues Emblem für den Ort suchte. Er ließ sie in Deutschland gießen, 10.000 Dollar kostete es ihn. Spendieren wollte er sie, aber dann gab es zu viele skeptische Stimmen dagegen. „Um hier gehört zu werden, muss man wohl hier geboren sein.“ Die Meerjungfrau thronte fünf Jahre lang an seinem Tor, bis sie eines Nachts verschwand – ein Auftragsdiebstahl, vermutete die Polizei.