Youtube-Heiratsantrag : „Es war ein authentischer Moment der Liebe“

Den Glauben an das Gute im Menschen zurückgewinnen kann man in fünf Minuten und 52 Sekunden. So lange dauert das Video mit dem Titel „Isaac’s Live Lip-Dub Proposal“, was man übersetzen könnte als „Isaacs lippensynchroner Heiratsantrag“. Es ist der 23. Mai 2012, als Isaac Lamb aus Portland, Oregon, seine Freundin Amy Frankel zum Haus seiner Eltern bestellt. Dort wartet Isaacs Bruder und bittet Amy, im offenen Kofferraum eines Honda Platz zu nehmen und Kopfhörer aufzusetzen. Als sich das Fahrzeug langsam in Bewegung setzt, erklingt der Song „Marry You“, in welchem der Sänger Bruno Mars seine Liebste auffordert, „etwas Dummes zu tun“ und spontan zu heiraten.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Vor Amys Augen entwickelt sich nun ein Spektakel, bei welchem immer mehr ihrer Freunde und Verwandten auf der Straße auftauchen, ihre Lippen zu dem Song bewegen und beschwingt, doch erkennbar nicht professionell zu einer liebevoll ausgeklügelten Choreographie hüpfen und tanzen. Einige Beteiligte tragen Laptops, über die jene Freunde zugeschaltet sind, die nicht direkt dabei sein können, und irgendwann läuft auch eine Marschkapelle vorbei. Eine zweite Kamera hält Amys Reaktionen fest, ihr Erstaunen, ihr Gelächter, ihre Rührung. Es ist herzerwärmend, mit wie viel Spaß und Hingabe hier alle bei der Sache sind; man würde all diese sympathischen Menschen liebend gern kennenlernen. Und als die Tanzenden am Ende eine Gasse öffnen für Isaac und dieser um Amys Hand bittet, versteht es sich von selbst, dass diese Ja sagt. Andernfalls wäre das Filmchen nie im Internet gelandet, wo es allein auf Isaacs eigenem Youtube-Kanal mehr als 35 Millionen Mal angeklickt wurde; gesehen haben dürften es auf den diversen Plattformen im Netz noch etliche Millionen Menschen mehr.