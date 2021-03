Hashtag #Männerfoto : Nackte Oberkörper zum Frauentag

Auf Twitter trendet das Schlagwort „Männerfoto“. Warum posten nun ausgerechnet am Frauentag so viele Männer ihre Selfies?

Frauen, die an diesem Tag Twitter öffneten, spülte es mitunter zahllose Bilder in die Timeline – von Männern mit freiem Oberkörper, deren strammen Waden unter der Dusche, oder von schräg oben aufgenommenen Ganzkörperporträts. Dass ausgerechnet am internationalen Frauentag der Hashtag „Männerfoto“ trendet, fanden einige geschmacklos. (Bekommt man doch als Frau gern auch mal ungefragt von Unbekannten Fotos intimster männlicher Körperteile geschickt.)

Hinter dem Hashtag steckte eigentlich eine gute Absicht, auch das soll auf Twitter ja vorkommen. Ein Fotograf hatte bereits am 6. März dazu aufgerufen, mehr Diversität in die Fotos auf Sozialen Netzwerken zu bringen. Er sehe täglich hunderte Bilder von Frauen, aber kaum welche von Männern, zumindest, so schob er nach, nicht von „Normalos“. „Trauen wir Männer uns nicht? Ist uns das egal? Oder wissen wir einfach nicht wie?“ ist in dem Thread zu lesen, in dem er die Männer dazu auffordert, unter dem Hashtag ein Bild von sich zu posten. Versehen mit dem Schlagwort „Bodypositivity“ soll es also ausdrücklich darum gehen, dass sich Männer auch ohne Modelmaße trauen, ihre Körper zu zeigen.

Nun hat es einige Tage gedauert, bis der Hashtag trendete. Das tut er ausgerechnet am Weltfrauentag. Einige, denen auffiel, das dies vielleicht mal nicht der Tag ist, an dem es um Männerkörper gehen sollte, löschten ihre Fotos gleich wieder. Andere hinterfragten es immerhin und posteten ein Bild von sich beim Füttern eines Babys.

Sichtbar wird auf den vielen Fotos vor allem die große Unsicherheit, die bezüglich des eigenen Körpers herrscht. So behaupten zumindest einige, dass es sie Überwindung kostete, ihr Selfie zu posten, selbst wenn sie darauf nicht nackt sind. Dass die Darstellung nackter Körper in den Sozialen Netzwerken noch immer vom recht prüden Bild Amerikas, in dem diese Netzwerke ihre Hauptsitze haben, geprägt ist, zeigt sich auch daran, dass es für Männer überhaupt kein Problem ist, ihre Brüste abzulichten, selbst wenn darauf die Brustwarzen deutlich zu sehen sind. Versucht das eine Frau, wird das Bild recht schnell gesperrt.

Die Kunst war schon weiter

Weiter war da in vielerlei Hinsicht schon immer die Kunst, in der sich die Darstellung des männlichen Körpers von der Antike bis zur Moderne finden lässt. Gemälde zeigten Männer schon immer auch abseits des klassischen Ideals, von Rubens („Bacchus“) bis Cézanne („Sieben Badende“) nahmen sich Maler unterschiedlichste Männerkörper vor. Zwar nicht so häufig wie Frauen, was noch in den achtziger Jahren die feministische Gruppe Guerilla Girls dazu brachte zu fragen: „Müssen Frauen nackt sein, um ins Museum zu kommen?“ Doch das zielte schon weniger auf die Darstellung auf der Leinwand und mehr auf die Anzahl der Künstlerinnen ab, deren Werke in New Yorker Museum gezeigt wurden.

Da es am Frauentag ja vor allem um Gleichberechtigung geht, könnte man also großmütig darüber hinwegsehen, dass heute Männerkörper Twitter überschwemmen. Schadet es doch nichts, wenn man schon 365 Tage im Jahr dafür eintritt, das Körperbilder nicht mehr den Normen der Werbeindustrie und Modekonzerne entsprechen und sich Diät- und Fitnesswahn beugen müssen, diese Forderung solidarisch auch auf Männerkörper auszudehnen.