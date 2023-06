Beim Filmfestival in Cannes floss kürzlich so manche Träne, nicht zuletzt bei Harrison Ford. Ausgerechnet der alte Haudegen – berühmt, ja berüchtigt dafür, in der Öffentlichkeit und gegenüber der Presse wortkarg und grummelig aufzutreten – wurde im Mai an der Croisette emotional wie nie. Und das gleich mehrmals: Eine Goldene Ehrenpalme, jubelnde Fans auf der Straße und stehende Ovationen im Kino anlässlich der Weltpremiere von „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ ließen dem Achtzigjährigen das Wasser in die Augen steigen. Am nächsten Tag bei einer Pressekonferenz war ihm die Rührung anzumerken: „Ein solcher Empfang ist eigentlich kaum vorstellbar und unbeschreiblich. Das fühlt sich wirklich sehr gut an.“

Dass Ford überhaupt noch einmal als der berühmteste Archäologe der Welt auf die Leinwand zurückkehren würde, war längst keine ausgemachte Sache. Das bisher letzte Indiana-Jones-Abenteuer vor 15 Jahren hatte Publikum wie Kritiker eher wenig begeistert. Nicht zuletzt der Schauspieler selbst sagte immer wieder, dass er das Kapitel eigentlich für abgeschlossen halte. Als dann auch noch klar war, dass Steven Spielberg mehr Lust auf andere Filme hatte, schienen Hut und Peitsche von Dr. Jones dauerhaft an den Nagel gehängt.

Eine Welt in Schwarz und Weiß

„Es ist nicht so, dass ich noch eine Rechnung mit Indiana Jones offen gehabt hätte. Aber ich hatte Lust darauf, seine Lebensgeschichte zu Ende zu erzählen“, sagt Ford beim Interviewtermin im frisch wiedereröffneten Carlton-Hotel direkt an der Strandpromenade in Cannes. Und er wirkt dabei – diesmal ohne Tränen – so entspannt und gut gelaunt wie selten bei Medienterminen.

„Genau wie das Publikum habe auch ich 40 Jahre mit diesem Mann verbracht. Ich war daran interessiert, an welchem Punkt in seinem Leben er sich nun befindet, wie er mit dem Alter umgeht und natürlich nicht zuletzt damit, dass sich die Welt seit seinen großen Abenteuern gehörig verändert hat. Ende der Sechzigerjahre ist schließlich nicht mehr viel übrig von seiner Hochzeit in den Dreißigern, als sich mindestens mit Blick auf die Nazis alles noch in Schwarz und Weiß, Gut und Böse unterteilen ließ.“

Für James Mangold, Spielbergs Nachfolger als Regisseur, waren Bösewichte aus Deutschland erst einmal nicht die größte Sorge. „Es gab schon einen Moment des Zögerns“, sagt der oscarnominierte Filmemacher und berichtet, dass Ford selbst der erste gewesen sei, der ihn für den Job ins Gespräch gebracht habe. „Das Drehbuch, das es damals gab, war noch nicht so richtig überzeugend. Und nichts ist schlimmer, als wenn in Hollywood solche riesigen Produktionen, mit denen unglaublich viele Erwartungen verknüpft sind, aus Zeitdruck schon grünes Licht bekommen, obwohl sie noch gar nicht so weit sind.“ Die Erwartungen, zumal der Fans, die Indiana Jones seit dem ersten Film 1981 begeistert begleiten, bereiten ihm dagegen kein Kopfzerbrechen: „So sehr ich hoffe, möglichst viele Fans begeistern zu können, so sehr weiß ich auch, dass man nie alle glücklich machen kann.“