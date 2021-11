Hape Kerkeling im Fragebogen : „Mein schönstes Ferienerlebnis? Ein quietschfideles Krokodil in Bangkok“

Er ist wieder da! Der Deutschen liebster Komiker und Entertainer Hape Kerkeling, seit 2014 so gut wie von der Bildfläche verschwunden, meldet sich zurück. Und das mit Film („Der Boandlkramer und die ewige Liebe“), Buch („Pfoten vom Tisch!“), CD („Mal unter uns...“) und im Fernsehen („Hape und die 7 Zwergstaaten“ auf Vox). Hans-Peter Kerkeling, 1964 in Recklinghausen geboren, hatte an seinem 50. Geburtstag verkündet, seine Karriere als Moderator auf den großen Showbühnen zu beenden. Danach machte er sich überhaupt rar, auch wenn noch zwei Filme nach den autobiografischen Büchern „Ich bin dann mal weg“ und „Der Junge muss an die frische Luft“ erschienen. Nun ist er wieder da. Warum? Ein bisschen gelangweilt habe er sich schon, sagt Kerkeling.

Was essen Sie zum Frühstück?

Eine ganze Menge. Vom Ei bis zu Cornflakes. Ich bin der Frühstückskönig.

Wo kaufen Sie Ihre Kleidung ein?

Von der Stange. Selten nach Maß. Gerne in Holland.

Was ist das älteste Kleidungsstück in Ihrem Schrank?

Goldene Schuhe aus London von 1985.

Wann haben Sie zuletzt handschriftlich einen Brief verfasst?

Vor knapp fünf Jahren.

Welches Buch hat Sie in Ihrem Leben am meisten beeindruckt?

„Das Tagebuch der Anne Frank“.

Wie informieren Sie sich über das Weltgeschehen?

Über die gängigen Medien. Gerne auch auf niederländischen, britischen und italienischen Kanälen.

Was ist Ihr bestes Smalltalk-Thema?

Katzen. Mein Buch „Pfoten vom Tisch“ enthält auch jede Menge gehobenen Smalltalk über Katzen.

Bei welchem Film haben Sie zuletzt geweint?

„Die Eiskönigin II“.

Sind Sie abergläubisch?

Und wie. Spinne am Morgen, Kummer und Sorgen. Spinne am Abend, erquickend und labend. Spinne in der Nacht, wirst du um den Schlaf gebracht.

Worüber können Sie lachen?

Über jeden Scheiß! Ich lache leicht und gerne.

Ihre Lieblingsvornamen?

Anton-Claus und Mafalda-Marie.

Machen Sie eine Mittagspause?

Habe ich keine Zeit für! Deswegen esse ich morgens ja so viel.

In welchem Land würden Sie am liebsten leben?

Da lebe ich schon. Bingo!

Was fehlt nie in Ihrem Kühlschrank?

Eiswürfel.

Fühlen Sie sich mit oder ohne Auto freier?

Mit!

Was ist Ihr größtes Talent?

Körperliche und geistige Flexibilität.

Was tun Sie, obwohl es unvernünftig ist?

Ist das ganze Leben nicht eine ziemlich unvernünftige Angelegenheit?

Welche historische Person würden Sie gerne treffen?

Queen Victoria. I would be amused!

Tragen Sie Schmuck? Und eine Uhr?

Meinen Ehering trage ich immer. Es sei denn, ich spiele eine Rolle im Fernsehen.

Haben Sie einen Lieblingsduft?

Zimt.

Was war Ihr schönstes Ferienerlebnis?

Mein Mann und ich haben mal ein quietschfideles Krokodil gesehen in einem Tempel in Bangkok.

Auf welchem Konzert waren Sie zuletzt?

Pet Shop Boys.

Was fehlt Ihnen zum Glück?

Nicht viel.

Was trinken Sie zum Abendessen?

Ein Glas Sancerre. Oder zwei...