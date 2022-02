Halle Berry im Interview : „Ich blicke heutzutage anders auf den Oscar“

Frau Berry, von Tom Cruise bis Elon Musk zieht es dieser Tage viele Menschen ins All. Träumen Sie davon auch?

In meinen Träumen vielleicht. Der Weltraum übt auf jeden Fall eine große Faszination aus. Aber in der Realität hege ich da keine Ambitionen. Ein Flug ins All steht nicht auf meiner Liste der Dinge, die ich in diesem Leben noch erleben möchte.

Warum nicht?

Ich habe zwei Kinder, die noch längst nicht erwachsen sind. Da erscheint mir eine Sightseeingtour im Raumschiff einfach keine besonders kluge Entscheidung. Warum das Risiko eingehen, dass doch etwas schief geht?

Was die Faszination angeht: Worin liegt die genau?

Dass ich nun die Hauptrolle in „Moonfall“ spiele, ist ganz passend, denn tatsächlich ist es nicht zuletzt der Mond, den ich spannend finde. Ich interessiere mich sehr für Astronomie, aber vor allem auch Astro­logie – und da ist der Mond ja sehr wichtig. Mich fasziniert, wie groß die Auswirkung des Mondes auf uns Menschen ist. Er be­einflusst die Ozeane und Gezeiten, und weil wir als Menschen ja größtenteils aus Wasser bestehen, erscheint es mir nur lo­gisch, dass er auch auf uns Einfluss hat. Abgesehen davon beschäftigt mich schon lange die Frage, welche Lebensformen es da draußen im All noch gibt. Denn dass wir hier auf der Erde nicht die einzigen intelligenten Lebensformen im gesamten Weltraum sind, steht für mich außer Frage.

Für diejenigen, die es interessiert: Was ist denn Ihr Mondzeichen?

Löwe!

In dem Film spielen Sie eine Astronautin, die letztlich ihr eigenes Leben riskiert, um die Menschheit zu retten. Eine nachvollziehbare Figur?

Durchaus. Als Mutter ist es ja immer mein erster Impuls, meine Kinder zu beschützen. Und genau das tut ja meine Figur im Film. Klar, sie lässt ihr Kind auf der Erde zurück und weiß nicht, ob sie die Sache überleben wird. Aber würde sie es nicht versuchen, wäre ohnehin alles vorbei. Sie trifft also als Mutter die einzig richtige Entscheidung in dieser eigentlich aussichtslosen Situation.

Vor „Moonfall“ haben Sie Ihren ersten eigenen Film als Regisseurin gedreht: „Bruised“. Hatte diese Erfahrung Einfluss auf Ihre Arbeit als Schauspielerin?

Angegangen bin ich meine Rolle wie im­mer. Ich habe das Drehbuch analysiert, habe recherchiert, habe mich mit NASA-Mitarbeitern getroffen und einen Schwerelosigkeitsflug mitgemacht. Dass ich dieses Mal „nur“ Schauspielerin war und Roland Emmerich die Verantwortung für den Film trug, war angenehm und wesentlich weniger stressig als die Arbeit an „Bruised“. Aber tatsächlich habe ich seither einfach noch viel mehr Respekt vor dem enormen Arbeitspensum des Regisseurs oder der Re­gisseurin. Auch früher war ich schon eine Schauspielerin, die immer eine gute und willige Mitstreiterin war. Doch seit ich selbst auf dem Regiestuhl saß, will ich noch mehr zum Gelingen eines Films beitragen.

In den Blockbustern von Roland Emmerich lassen sich immer wieder auch gesellschaftspolitische Botschaften finden. Was hat uns „Moonfall“ Ihrer Meinung nach zu sagen?

Auf jeden Fall geht es darum, sich zu fragen, was wir für möglich halten und uns vorstellen können. Über den eigenen Horizont hinauszudenken und manche vermeintlichen Wahrheiten auch mal zu hinterfragen. Wir haben jeden Tag bei den Dreharbeiten lebhafte Diskussionen darüber geführt, was es da draußen noch alles gibt. Wir haben Verschwörungstheorien besprochen und auseinandergenommen und uns gefragt, was die Regierung weiß und was nicht. Solche Gespräche anzu­re­gen ist sicherlich eine Intention des Films. Aber ich hoffe, dass er uns auch dazu bringt, mehr darüber nachzudenken, wie wir unseren Planeten behandeln und welche Konsequenzen das hat. Mutter Erde teilt uns schließlich gerade Monat für Mo­nat mit, wie unzufrieden sie mit uns Menschen ist. Vielleicht bringt uns ja Popcornkino wie dieses dazu, mal ein wenig genauer hinzuhören und nachzudenken.