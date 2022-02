Germany's Next Topmodel : Rekorde, Legenden, vernichtende Kritiken

Seit der Geburtsstunde der Modelcasting-Seifenoper „Germany´s Next Topmodel“ wurden bereits 16 Gewinnerinnen gekürt. Den einen oder anderen Namen kennt man noch, die meisten sind längst vergessen. Eine der wenigen Konstanten des Formats bleibt die stets pünktlich zum Auftakt reanimierte Kritik an Heidi Klums jährlicher Klassenfahrt mit Laufsteghintergrund: Zu junge Mädchen würden mit zu gefährlichen Schönheitsidealen gefüttert. Junge Frauen mit dem Ziel, Topmodel zu werden (oder wenigstens bekannt genug, um fortan als Influencerin einen lukrativen Instagram-Account betreiben zu können), gelten als verpönt.

Der Gedanke, Feminismus könne womöglich auch bedeuten, als Frau nicht zwangsläufig einen Stuhl am Vorstandstisch eines DAX-Konzerns anstreben zu müssen, verhallt regelmäßig ungehört im Hysterie-Gewitter der Tugendwächter-Elite. Die Show jedoch bleibt unbeschadet. Der Erfolg auch. Dieses Jahr sogar mit dem erfolgreichsten Staffel-Start seit 13 Jahren. Bessere Quoten gab es zuletzt 2009. Da war Heidi Klum 35 Jahre alt, ihr damaliger Ehemann Seal adoptierte ihre vierjährige Tochter Leni und, der VfL Wolfsburg, quasi der Seal der Bundesliga, wurde Deutscher Meister.

Auf nach Mykonos

Zur Feier des Tages hat die einzige Topquoten-Frau, die sogar Friedrich Merz okay findet, alle 28 Bewerberinnen für die Goldmedaille bei ihrer Diversity-Olympiade nach Mykonos einfliegen lassen. Innerhalb kürzester Zeit geht es also von Deutschland nach Athen und von dort nach Mykonos. Schon nach sieben Tagen hat GNTM einen traurigeren CO2-Fußabdruck als ein chinesisches Kohlekraftwerk.

Die Zielinsel Mykonos kennen Sie bestimmt von Instagram. Das ist diese Insel, auf der für Häuser gesetzlich nur die Farbe Weiß und für Türen nur die Farbe Blau erlaubt ist. Stichwort Blau: Würde man zu Hause an den Empfangsgeräten jedes Mal, wenn die Vokabel „Diversity“ fällt, eine Schnapspraline essen, möchte man sich als antifaschistisches Känguru verkleiden, noch bevor Heidi Klum das erste Mal „das war gut gewesen“ gesagt hat. Schafft es aber nicht, weil man zu dem Zeitpunkt bereits betrunkener ist als Lindsay Lohan an ihren schlechtesten Tagen.

F.A.Z. Newsletter Stil - Die schönen Seiten des Lebens Donnerstags um 14.00 Uhr ANMELDEN

Vier Musketiere

Die GNTM-Zwischenstation Mykonos startet mit der Inspektion neuer Wohnsituationen. Und da heißt es Touristenapartments statt Modelvilla. Untermieter inklusive: „Hier sind voll die Geckos!“ Und damit sind tatsächlich echte Schuppenkriechtiere gemeint, nicht etwa andere Model-Kandidatinnen. Während sich die erste Mini-WG mit der mediterranen Tierwelt anfreundet, wird ein Zimmer weiter noch durchgezählt: „Hier sind vier Betten, wir sind zu viert. Das passt! Gab es da nicht auch die vier Musketiere?“ Korrekt. Zum Einschlafen gibt es bei den Model-Musketieren dann wahrscheinlich noch ein paar Folgen ihrer Lieblings-Hörspielreihe „Die vier Fragezeichen“.

Am nächsten Morgen reist auch Heidi Klum an. In einem Hosenanzug, als hätte sie sich kurz vor dem Abflug noch beim Zirkus Krone als Jongleurin beworben. Die Mädchen treten trotzdem voller Zuversicht zum ersten Catwalk-Training an. Kristina etwa verrät: „Ich kann modeln, aber ich habe noch nie gemodelt.“ Hoffentlich darf sie noch eine Weile bleiben, denn ihre nächste Geschichte möchte ich auf keinen Fall verpassen: „Ich bin schwanger, aber ich hatte noch nie Sex.“ Dass Kristina noch während der laufenden Staffel in einem Stall in Bethlehem den nächsten Sohn Gottes auf die Welt bringt, ist aber dennoch unwahrscheinlich. Thomas Hayo muss also keine Angst um seine Rolle als GNTM-Jesus haben.