GNTM-Kolumne : Modelzähmen leicht gemacht

Auf der Berliner Modewoche kommt der Modelzirkus schon in der Realität an – in der GNTM-Zeitachse ist man aber erst beim berühmten Sedcard-Shooting. Die Probleme beginnen schon beim ABC.

Diese Woche trifft das GNTM-Ensemble erstmals auf die Wirklichkeit. Der simulierte TV-Modelzirkus findet sich zur Reifeprüfung auf der aktuell stattfindenden Berliner Fashion Week ein. Realitätscheck im Epizentrum der deutschen Modeszene.

Mehr Models pro Quadratmeter findet man sonst nur im Schlafzimmer von Leonardo DiCaprio. Bei der Show von Designer Kilian Kerner läuft Kandidatin Martina über den Laufsteg. Nur 24 Stunden später läuft sie neben Starmodels wie Kim Riekenberg für Marc Cain. Bei Marcel Ostertag flaniert Lieselotte. Juliana dagegen sitzt „nur“ neben mir im Publikum. Martina und Lieselotte, die beiden verbliebenen Best-Ager-Kandidatinnen, scheinen die Modewoche in der Hauptstadt stärker zu prägen als Heidi Klum die Verwendungsmöglichkeiten des Plusquamperfekts.

Gleichzeitig ist das fulminante Auftreten der zu Beginn der GNTM-Staffel von Feuilleton wie Kommentarspalten oftmals süffisant als Diversity-Marionetten der neuen ProSieben-Vielfalts-Offensive runterkommentierten Oldie-Abteilung ein weithin leuchtendes Signal an die Welt: Während andere Frauen in dem Alter bereits langsam über die mehr als verdiente Rente nachdenken, starten Martina und Lieselotte ihre Runway-Karriere. Ausgerechnet das stets als besonders altersphob deklarierte Modelbusiness zeigt plötzlich Frauen über 50 neue berufliche Quereinstiegs-Perspektiven. Da fällt selbst Alice Schwarzer nichts mehr ein, womit sie Heidi Klums serienmäßig mitgelieferte Totaleuphorie canceln könnte.

Mit dabei: Coco Chanel Ferrero Rocha

Bis zur Fashion-Week-Episode werden aber noch einige Folgen vergehen. GNTM wird mehrere Wochen im Voraus produziert. Am Donnerstagabend sitze ich also in Echtzeit umringt von Models, die gerade noch mit Martina einen Laufsteg geteilt haben, im Adlon in Berlin und gucke „Germany's Next Topmodel“. In der Zeitachse des TV-Formats ist man diese Woche aber erst beim berühmten Sedcard-Shooting angelangt. Von Laufstegen in Berlin können die Aspirantinnen da noch nicht mal träumen. Dafür spendiert Modelmama Heidi Klum ihrer Abschlussklasse von 2022 für die Sedcards ein freizügiges Spezialoutfit, das neutraler ist als die Schweiz: ein hautfarbener Hauch von nichts. Im Prinzip wie weiße Reizwäsche, über die jemand versehentlich seinen Milchkaffee geschüttet hat. Das löst nicht bei allen zum Tragen gezwungenen Absolventinnen Jubelstürme aus.

Alle erinnern sich aber rechtzeitig an das ungeschriebene Gesetz, Models wären gemeinhin eher dafür bekannt, erkenntnisarme Kleiderständer zu sein als meinungsrelevante Diskursteilnehmerinnen. Darum ist beispielsweise Claudia Schiffer auch als Model zu Weltruhm gelangt, während Angela Merkel 16 Jahre Kanzlerin war. Umgekehrt wäre das womöglich schwieriger geworden.

Für die ständig vakante Position der Gast-Jurorin hat Heidi Klum diese Woche beim Adressbuch-Bingo den Namen „Coco Rocha“ gezogen. Somit fungiert die Frau mit dem Vornamen von Chanel und dem Nachnamen von diesen in goldenem Glitzerpapier verpackten Pralinen als Posing-Trainerin.

I'm Too Sexy For This Shoot

Stichwort Vorname: Die Mädchen posieren für das wichtigste Foto der Staffel heute mit den übergroßen ersten Buchstaben ihres Vornamens. Vanessa also mit einem V, Amaya mit einem A, Lou-Anne (Überraschung) mit einem L. Nur Lieselotte hat den ABC-Kurs geschwänzt und trainiert ihre Posen für den Rest des Tages mit einem N. Vielleicht heißt sie aber eigentlich auch Nieselotte. Dann hätte sich der ProSieben-Bauchbinden-Praktikant nur verhört. Schade ist an dieser Stelle, dass Jasmin bereits aussortiert wurde. Nachdem sie vergangene Woche ihre 7000-Euro-Echthaar-Perücke eigenhändig 30 Zentimeter gestutzt hat, hätte sie heute in schöner Accessoires-Zerstörungs-Tradition mit Sicherheit aus ihrem Buchstaben ein I gebastelt, weil ihr ein J zu viele Rundungen hat und sie nicht mit Julia verwechselt werden möchte.

Ebenfalls nicht so gut läuft es für Lena. Heidi Klum weist sie bei Shooting mit einem „Don't always give me sexy” zurecht. Ein Satz, den ich auch oft höre, wenn ich morgens versuche, in meinem Lieblingscafé einen Latte Macchiato mit Mandelmilch zu bekommen, obwohl ich mal wieder mein Portemonnaie vergessen habe. Andererseits hat Klum natürlich Recht, denn es ist Sedcard-Shooting und nicht Sexy-Shooting. Sonst wäre als Fotograf ja auch Rankin da und würde die blutjungen, viel zu nackten Kandidatinnen vor 500 schaulustigen Touristen auf dem Rodeo-Drive anpöbeln, sie wären zu langweilig.