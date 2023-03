Aktualisiert am

Germany’s Next Topmodel : Erst nackt, dann nach Hause – aussortiert im Evakostüm

Der Topmodel-Abend beginnt erwartungsfroh. Schon der Teaser auf den mehr als drei Stunden langen, nur sporadisch durch Szenen von Heidi Klums diesjährigen Knebelvertrags-Aspirantinnen unterbrochenen Dauerwerbespot verspricht Hochklassiges. Klum kündigt ein Fashion-Quiz an. Das nährt Hoffnung auf einen formatuntypischen Gastjuror. Jörg Pilawa etwa. Oder Günther Jauch. Am Ende ist es Rebecca Mir. Das ist ein bisschen so, wie mit der Ankündigung „Heute ist der Star aus dem Blockbuster ,Lara Croft – Tomb Rider‘ bei uns!“ die Vorfreude auf Angelina Jolie zu schüren – und dann kommt Til Schweiger.

Vor dem Quiz geht es aber erst mal ins Sedcard-Shooting, das gleichzeitig das Nacktshooting ist. Vermutlich hat der Innovations-Beauftragte von ProSieben so viele neue Top-Ideen vorbereitet, dass bereits im ersten Drittel dieser Staffel sogar traditionelle Highlight-Shootings zusammengelegt werden müssen. Heidis Laufsteg-Zöglinge kreischen sich derweil auf Kommando in Nackt-Trance, als sie die neuen GNTM-Bademäntel erblicken, die ihre Evakostüme zwischendurch professionell bedecken sollen. Die Bademäntel, da habe ich extra bei der Bundesprüfstelle für Schleichwerbung nachgefragt, sind nur zufällig Pink und somit von Victoria’s Secret Bademänteln mit bloßem Auge nicht zu unterscheiden.

Anders als die seidenen Morgenröcke, die das Geheimnis von Victoria verhüllen, ist die Klum-Version flauschig und mit Pelzanteil. Alle jubeln. Einzig Elsa wirkt irritiert. Vermutlich fragt sie sich, ob es überhaupt pinke Wildfüchse gibt. Sicher ist nur: Sie hat den Bademantel nicht getötet. Wobei das auch nicht weiter schlimm gewesen wäre, denn Jülide hätte umgehend erklären können: Bademäntel wachsen ja nach. Bevor es zu philosophisch wird, erklärt Klum schnell die Spielregeln: „Zu den Sedcard-Shootings haben die Models eine große Karte, das ist wie im Knast.“ Ja, die berühmten Sedcards aus dem Knast. Einige der bekanntesten Models der Fashion-Historie wurden hinter schwedischen Gardinen entdeckt. Wer erinnert sich nicht an Laufsteg-Göttinnen wie Alca Traz, Rika Sisland oder Guantana Mobay?

Für ihre potentiellen Nachfolgerinnen geht es heute zunächst um Sex. Nee, Moment, Tippfehler. Es geht um sechs. Das Sedcard- und Nacktshooting ist nebenbei nämlich noch das bereits in der Vorwoche angekündigte Shootout zwischen Anya, Katherine, Jülide, Coco, Selma und Elsa. Eine dieser sechs Wackelkandidatinnen wird gehen müssen, noch bevor Heidi Klum erstmals das Plusquamperfekt benutzt gehabt hatte.

Während sich bei den Abschuss-Kandidatinnen Panik breitmacht, frohlockt Selma backstage über die Diversity-Offensive bei GNTM: „Anders als früher sind Maße heute egal, es kommt auf Ausstrahlung an.“ Genau. Darum stehen auf Sedcards inzwischen auch Charaktereigenschaften und nicht Körpermaße. Als wichtigste Charaktereigenschaft im Modelbusiness galt lange 90-60-90. Das hat sich zum Glück geändert. Bei GNTM zum Beispiel dominiert seit einigen Staffeln 08-15. Selma punktet aber dennoch, denn sie kann auf Knopfdruck Strahlen. Elsa dagegen ist auf Knopfdruck verstrahlt. Und reitet sich damit zielsicher in ihr persönliches Lippengate. Klums harmlosen Hinweis, sie solle „mal den Mund lockerlassen“ returniert sie mit einem minutenlangen Monolog über Kausalzusammenhänge zwischen Lippenunterspritzung und Mimik-Fähigkeiten: „Ich habe meine Lippen machen lassen und das Material kommt ziemlich aus Russland und das macht das mit meinen Lippen ganz allein.“ Ein Satz, der ziemlich aus Konfusion kommt. Was bleibt, ist: Elsa hat sich die Lippen in Russland machen lassen. Wahrscheinlich bei (Achtung!) Alina Lipp. Um noch irgendwas zu retten, gibt Klum ihr direkt einen weiteren Tipp: „Ein bisschen netter vielleicht.“ Aber Elsa ist Sternzeichen Echtpelz und ignoriert auch das.