GNTM-Kolumne : Vier Castings und ein Totalausfall

Heidi Klum ruft bei Germany’s Next Topmodel zur großen Casting-Woche. Die aus etwa drei Gramm Stoff bestehenden Lingerie-Entwürfe, mit denen die Models am Ende zum Elimination-Walk müssen, lösen keine flächendeckende Begeisterung aus.

Auch in Woche fünf machen die Cliffhanger-Genies von ProSieben den kurzen Opener der neuen GNTM-Folge kunstvoll zu einem Kundenbindungsprogramm. Noch ehe der Vorspann startet, hat Anita bereits das Motto des Abends in die Wohnzimmer der Nation gejammert: „Mein Arsch ist auch offen!“ Anatomisch betrachtet eine interessante Konstellation, dazu aber (Teaser funktionieren nämlich auch in gedruckter Form) später mehr.

Im Realitäts-Nirwana des verzweifelten Versuchs, budgetrelevante Partner authentisch in eine Dauerwerbesendung für Schminkutensilien einzubauen, ruft Heidi Klum zur großen Casting-Woche. Natürlich nicht, ohne die elektrisierten Bewerberinnen vorab eigenhändig auf den beinharten Verdrängungskampf im Modelbusiness vorzubereiten. Einzeln lässt sie die Protagonistinnen der diesjährigen Butterfahrt zum Model-Olymp für Baumarkt-Eröffnungen vorsprechen, um ihnen per Manöverkritik die bestmögliche Verkaufsstrategie bei Kunden-Auswahlverfahren anzutrainieren.

Dabei kommt es zu allerlei interessanten Diskurs-Elfmetern, die Vollprofi Klum allesamt spektakulär verwandelt. Vivien beispielsweise verrät, sie hätte „14 Jahre Ballett getanzt“. Klum attestiert: „14 Jahre Ballett ist gut, weil das heißt, dass du immer schöne Füße machst“. Warum man nach langer Ballett-Ausbildung zwangsläufig als Fuß-Chirurgin endet, lässt sie offen. Staffel-Nervensäge Sophie dagegen vergleicht sie spontan mit dem Hamburger Standard-Wetter: „Ich wünschte, sie würde sich ein bisschen mehr auflockern“. Das Fazit des Vorbereitungsseminars „Telekolleg Model-Jobs“ zieht dann der 32 Jahre alte Mannequin-Methusalem Paulina: „Heidi sagt immer, ein Model ohne Job ist kein Model“. Da sieht man mal, wie bodenständig der Model-Beruf ist. Letztendlich gibt es keinerlei Unterschiede etwa zum Öffentlichen Personennahverkehr, denn auch ein Busfahrer ohne Job ist kein Busfahrer.

Casting-Marathon in Athen

Von dieser Überdosis Erkenntnisphilosophie ist vor allem der Übersetzungspraktikant des Kompetenzteams Untertitel abgelenkt und übersetzt „I like to model and photography” spontan mit „ich male gerne und fotografiere”. Wer kennt sie nicht, die großen Model-Agenturen. Oder wie man auf deutsch sagt: Maler-Vermittlung. Und auch Barbara verstrickt Klum gekonnt in einen Dialog, den niemand gewinnen kann:

„Barbara, kannst Du eigentlich singen?“

„Nein!“

„Würdest Du es versuchen?“

„Klar!“

So in etwa ist auch der Titelsong „Chai Tea with Heidi“ von Snoop Dogg und Heidi Klum entstanden. Anschließend starten direkt die Castings, auf die so fleißig hintrainiert wurde. Den Job beim griechischen Modelabel „Themis Z“ holt sich Sophie. Bei der zweiten Casting-Station „DelicateLove“ wird es schon spannender. Delikat ist vor allem der Mut der Designerinnen zur Kopie. Einige der präsentierten Badeanzüge haben eine erstaunliche Ähnlichkeit mit bekannten Modellen aus älteren Kollektionen, etwa der vorletzten Sommersaison aus dem Hause Balmain. Und das bleibt nicht das einzige Duplikat des Abends. „DedicateLove“-Gründerin Wiebke Schilbock sieht aus wie das Aushängeschild einer Heidi Klum Look-Alike Agentur und hat deswegen außerdem viel zu sagen. Beispielsweise über die Philosophie ihrer Marke: „Jede Frau kann Mode tragen.“ Und das stimmt. Die Dunkelziffer von Frauen, die keine Mode tragen dürfen und sich deshalb Kleider aus Lego bauen müssen, wird als sehr gering eingeschätzt. „Schilbock“ ist übrigens ostwestfälisch und heißt „Die, die ihre Kleider mit gelben Textmarkern anmalt“.