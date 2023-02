Die zweite Woche in Heidi Klums Teilzeitinternat für modelwillige Instagram-Start-ups beginnt mit einer unfreiwilligen Schalldruckpegel-Challenge. Während in Deutschland Themen wie Mietpreisdeckel oder Immobilienenteignung diskutiert werden, quartiert ProSieben seinen blutjungen Laufsteg-Nachwuchs in eine Model-Villa ein, gegen die alle Luxusimmobilien an der Hamburger Elbchaussee wirken wie Campingbusse. Langfristige Hörschäden beim TV-Publikum sind somit programmiert.

Und das liegt nicht an der Stimmlage von Heidi Klum. Planungskonform sorgt die neue Behausung bei den GNTM-Anwärterinnen für kreischintensives Rudel-Ausrasten. Konservativ geschätzt stoßen die 25 Kandidatinnen in den ersten Minuten ihres Einzugs mindestens 85 Dezibel aus. Ab einer Belastung von 60 Dezibel erwarten Lärmwirkungsforscher gesundheitliche Beeinträchtigungen. Vor allem die personalisierten Glätteisen euphorisieren den Model-Jahrgang 2023 so nachhaltig, als hätte Harry Styles soeben verkündet, er würden am Ende dieser Folge eine der Kandidatinnen spontan ehelichen.

Den Rest des Vormittags verbringt Reisegruppe Klum im Ikea-Modus: Der große Kampf um die besten Betten. Spätestens jedoch als Elsa ihren Koffer auspackt, ist Schluss mit Ekstase. Elsa, die ein wenig aussieht, als hätte Stefano Zarrella Freundin Romina als Comic gemalt (mit 4,8 Promille und verbundenen Augen), präsentiert stolz ihren Wildfuchs-Mantel. Der schockverwirrten Zimmerbelegschaft offenbart sie, Pelz zu lieben – und das Tragen für harmlos zu halten, denn: „Ich habe das Tier nicht mit meinen eigenen Händen getötet. Das ist mir wichtig.“ Eine Verteidigungslinie von beinah schmerzhafter Unterkomplexität.

Fast befürchtet man, gleich stürmt Überraschungs-Gastjuror Markus Söder ins Schlafzimmer und erklärt, sie solle sich ihre Freude an Echtpelz nicht von grünem Verbots-Wokismus madig machen lassen. Etwas weiter den Strand runter kann David Beckhams ältester Sohn Brooklyn die Aufregung nicht nachvollziehen: Er hat sogar einen Pelz geheiratet. Bizarrer ist nur noch Jülides Urteil: „Pelz kann nachwachsen.“ Ja klar. Und einem Mastschwein wird auch nur gelegentlich ein Kilo Salami aus den Rippen geschnitten und anschließend darf es sich einige Monate in einem Luxusressort erholen.

Heidi shootet ihre Mädchen selbst

Nach dieser kurzen Doku zum Thema Fachkräftemangel an der Ethiktheke geht es direkt weiter zur Partnerwahl. Kurz denkt man: Ach guck, Tinder ist Sponsor. Die Hoffnung löst sich allerdings schneller in Luft auf als die von Dunja Hayali auf Meisterschaften mit Borussia Mönchengladbach. Statt feurigen Flirts gibt es knallharte Duell-Shootings. Stimmung mittel, Wetter unterirdisch. Man wird ja inzwischen im Mainstream-Entertainment nur noch belogen. Von wegen, „It Never Rains In Southern California“.