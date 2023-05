Freud und Leid liegen häufig nah beieinander. Und damit meine ich nicht, wenn bei „Markus Lanz“ Marie-Agnes Strack-Zimmermann neben Sahra Wagenknecht sitzen muss. Ich meine die regelmäßig traurigste Woche der GNTM-Staffeln: Die Woche nach dem Thomas-Hayo-Special. Monatelang fiebern wir Hayonistas von der Anglizismus-Avantgarde dem Comeback unseres Attitude-Heilands entgegen, nur um bereits eine Folge später wieder in Hayo-Melancholie zu verfallen. Der medizinische Fachbegriff dafür lautet übrigens HAS (Hayonis-Absentia-Syndrom). Landläufig auch Hayo-Turkey genannt. Jede Woche ohne Thomas Hayo ist für viele GNTM-Fans inzwischen schlimmer als Gendern für Friedrich Merz.

Entsprechend hayolos werfen sich die elf verbliebenen Runway Warrior Turtles also in den Kampf um die Top Ten. Die erste Hürde ist ein Shooting, das im Grunde wie ein Casting für die neue Staffel „Real Housewives of Los Angeles” funktioniert. In einem Luxus-Penthouse stapeln sich so viele Protz-Accessoires neureicher Stilverweigerer, als hätte ein Lottomillionär mit seinem Gewinn den „Bling Bling“-Garagenverkauf von Elton John leergekauft. Am Set befinden sich mehr Designer-Handtaschen als auf den Kreditkarten-Abrechnungen von Kim Kardashian. Zusätzlich wartet noch Star-Fotograf Yu Tsai auf den Klum-Harem. Aus unerklärlichen Gründen trägt er bei 30 Grad einen altrosa Zweireiher und einen altrosa Mantel um die Schultern. Ein bisschen wie Olivia Jones, wenn sie an Karneval als Mafia-Boss geht.

Stets eine sichere Emotions-Bank

Als Bonus findet parallel das jährliche Honey-Nachfolger-Casting statt. Boyfriends und Familie sind heimlich eingeflogen. Stets eine sichere Emotions-Bank auf der nach oben offenen Gisele-Oppermann-Heul-Skala. Oder wie Model-Dekanin Heidi Klum sagt: „Wenn Family und Friends kommen, das ist immer eine Motivationsspritze.“ Was Zoten-Königin Heidi wirklich meint: Bei GNTM hat man aus vergangenen Staffeln gelernt, als sich die Mädchen nach Eintreffen ihrer Lebensabschnittsgefährten um die raren Einzelzimmer in der Modelvilla streiten mussten. Dieses Jahr bekommt jedes Paar für eine Woche eine Suite im Shooting-Building. Die Chancen auf das erste GNTM-Baby stehen also besser als je zuvor.

Bis dahin stellen sich aber die Väter-Kandidaten der potentiellen Topmodel-Babys erstmal vor. Blickfang des Boyfriends-Jahrgangs von 2023 ist Jeffrey, der Verlobte von Anna-Maria. Die Ein-Mann-Boyband aus der Celebrity-Metropole Bochum punktet mit Charme. Und seinem akkuraten Haarschnitt. Obwohl: Wie er sich da so verschmitzt lächelnd vor der Skyline drapiert und auf eine junge, hübsche Frau wartet: Ich kenne Horror-Filme, die so begonnen haben.

Marvin dagegen, der Freund von Nina, sieht aus wie eine Mischung aus Eminem und Wayne Rooney. Er hat das Romantik-Bingo akkurat durchgespielt und folgerichtig einen Verlobungsring im Gepäck. Das erzeugt natürlich umgehend blankes Entsetzen an den Empfangsgeräten. Nach Energiekrise und Klimakollaps droht jetzt womöglich eine weitere existenzielle Katastrophe: Schon wieder eine Live-Hochzeit im GNTM-Finale. Thomas Gottschalk blockt vermutlich gerade vor Schreck sicherheitshalber alle Nummern von ProSieben-Mitarbeitern.

Beim Shooting erleben wir dann wenig Überraschendes. Außer vielleicht Heidis Kritik an Olivias Model-Skills: „Ich höre dich nicht!“ Olivias Karriere ist damit im Grunde vorbei. Man muss Models auf Fotos schon hören können. Das ist das A und O in der Branche. Somajia dagegen vermisst Thomas Hayo fast so sehr wie ich: „Ich will nicht broke bleiben, ich will rich sein!“ Hoffentlich hat sie das Mindset von Jeremy Fragrance verinnerlicht. Dann weiß sie, wie man ein Parfum für 15 Euro produziert und für 300 Euro verkauft. Idioten viel Kohle für Schrott abnehmen. Im Prinzip wie die Werbeblock-Vermarktung für GNTM.

„Man läuft einfach ins Leere!“

Als dann Freunde und Familie endlich eingreifen, kommt es zu allerlei rührenden Momenten. Cocos Mutter beispielsweise hat Buchstabensuppe mitgebracht. Also echte Buchstabensuppe zum Aufkochen. Kein Transkript der Anmoderationen von Heidi Klum. Das stärkt für den späteren Final Walk. Dort werden extra breite Unterröcke getragen. Radius 2,50 Meter. Katherine identifiziert das Dilemma als Erste: „Man sieht seine Füße nicht, man läuft einfach ins Leere!“ Langfristig das kleinere Übel, wo doch GNTM-Absolventinnen traditionell weniger ins Leere laufen, sondern eher ins Leere denken.

Entsprechend kurios werden die Walks. Vivien beispielsweise tritt konsequent vorne auf ihr Unterrock-Zelt als würden sie Fußmatten präsentieren. Selma stürzt. Bei Ida werden Erinnerungen an die Schulzeit wach: Sie bleibt öfter hängen. Mariela erlebt sogar einen Pasta-Moment. Gastjurorin Sofia Vergara fasst zusammen: „Am Anfang warst du umwerfend, aber hier vorne sahst du aus, als würdest du dir Spaghetti aus dem Mundwinkel wischen.“ Ein Satz, den ich auch oft höre, wenn ich mich mit ehemaligen GNTM-Kandidatinnen zum Essen verabrede. Olivia möchte mit außergewöhnlichen Posen punkten und präsentiert der Jury einen Knicks. Klum ist aber wohl irgendwie sauer, am Wochenende nicht zur neuen Königin von England gekürt worden zu sein und goutiert diese royale Ehrerbietung mit Unverständnis.

Schlimmer erwischt es nur Nina. Nach umfangreicher Kritik beteuert sie zwar, sie würde alles viel besser machen, wenn sie noch mal die Chance bekäme, aber auch Heidi kann die Uhr nicht zurückstellen. Vermutlich hat sie ihren (Achtung!) Flux-Klumpensator nicht dabei. Am Ende beerdigt Sofia Vergara Nina mit dem Urteil: „Irgendwas stimmt mit ihrer Ausstrahlung nicht.“ Nach durchwachsenem Shooting und Ausstrahlungs-Baisse am Catwalk-DAX schickt Heidi sie darum in die Arme ihres Neo-Verlobten Marvin. Und beide anschließend nach Hause. Mit GNTM stimmt dagegen weiterhin alles. Die nächste Ausstrahlung erwartet uns planmäßig Donnerstag um 20.15 Uhr. Ohne Nina. Aber mit mir. Bis dann!