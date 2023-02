Germany’s next Topmodel : Der Catwalk of Shame hat wieder eröffnet!

Wenn man volljährig wird, passiert vieles zum ersten Mal. Autofahren. Tätowieren. Pünktlich zur 18. Staffel, mit der „Gemany´s Next Topmodel“ quasi Geschlechtsreife erlangt, steht auch im Hause Klum eine Premiere an. Erstmals eröffnet die Saison nicht mit überschwänglichen Bulletins, wie sensationell die Zeit im Catwalk-Internat werden wird. Sondern mit einer Art schadensbegrenzender Rehabilitierungs-Doku. Leidenschaftlicher als Heidi Klum ihr Casting-Lebenswerk verteidigt, wirft sich nicht mal die FDP vor den Verbrennungsmotor. Geschlagene elf Minuten widmet sie den immer lauter werdenden Vorwürfen.

Traditionell ausgeleuchtet von einer Scheinwerfer-Myriade klärt Klum die Nation mit ernstem Blick über die zuletzt heiß diskutierten angeblichen Verfehlungen ihrer Familienshow für karriereorientierte Influencer-Azubis auf: „Es ist für viele Mädchen schwierig, sich selbst im Fernsehen zu sehen. Darum bereuen viele das eine oder andere, was sie gesagt haben.“ Subtil hört man dabei im Hintergrund O-Töne von Lijana Kaggwa. Die Finalistin von 2020 hatte behauptet, während der Dreharbeiten wären Kandidatinnen kontinuierlich manipuliert worden. Investigativ-Reporterin Klum streitet das vehement ab – und beteuert sogar: „Bei uns werden keine Schuhe angesägt“. Das kann ich bestätigen. Angesägt werden bei GNTM nach wie vor ausschließlich die Egos der Teilnehmerinnen.

Um zu untermauern, wie kompromisslos sich ProSieben um die Würde der GNTM-Bewerberinnen sorgt, lautet der erste Satz einer Kandidatin dieses Jahr: „Man sieht den ganzen Arsch.“ Langzeitfans der jährlichen Klum-Festspiele schrecken kurz hoch: Ist Peyman Amin wieder in der Jury? Aber Entwarnung. Die Kern-Jury besteht auch dieses Jahr wieder aus Heidi Klum, Heidi Klum und Heidi Klum.

Ein erster Höhepunkt bereits in der ersten Folge

Noch bevor man die ersten Namen der Kommilitoninnen der TV-Akademie für Laufstegnovizinnen erfährt, spendiert der GNTM-Gott uns bereits den ersten Höhepunkt der gesamten Staffel: Heidi Klum singt dieses Jahr nicht den Titelsong. Viele Gesangslehrer hatten sich nach „Chai Tea with Heidi“, Klums letztjährigem Ausflug in die Hip-Hop Szene, sicherheitshalber Scala Vestibuli, Scala Tympani und Ductus Cochlearis entfernen lassen. Das sind nicht die geplanten Namen der nächsten Ochsenknecht-Kinder, sondern die drei Gänge der Hörschnecke. Die ist im Innenohr für das Hörempfinden zuständig.

Als es endlich losgeht, reüssiert Kandidatin Cassy mit einem grünen Catsuit, auf den sie „HMD“ hat drucken lassen. Zunächst bleibt unklar, was „HMD“ bedeuten soll. „Heidi macht doof“ vielleicht. Cassy beschreibt sich als recht panische Zeitgenossin: „Ich habe Flugangst, Höhenangst, Platzangst und eine Spinnenphobie.“ Der Grand Slam für einen Platz auf dem Treppchen der GNTM-Heul-Olympiade. Und die perfekte Voraussetzung für eine Anschlussverwertung im Dschungelcamp.

Mit 28 weiteren Kandidatinnen geht es in der Debut-Folge direkt zur ersten Challenge. Einer Laufsteg-Show für den Designer Peter Dundas. Dundas (wie immer eine erfrischende Mischung aus Howard Carpendale, Kurt Krömer und Stefan Raab) spart nicht mit unangenehmen Anweisungen („Can you walk faster for Papa“), gewinnt die Herzen der Mädchen aber trotzdem. Katherine beispielsweise schwärmt: „Toll, dass er Anweisungen gibt. Jetzt weiß ich, in welche Richtung ich auf dem Catwalk gehen muss.“ Das ist wichtig. Niemand engagiert Models, die auf dem Laufsteg plötzlich rechts abbiegen, über die Zuschauer stolpern und dann an der Hauswand zerschellen. Auf dem Laufsteg kann man sich schnell verirren. Und Navigationsgeräte sind selten erlaubt.

Fast schon existentialistische Talente bringt Zoey mit: „Ich komme in den Raum rein und dann bin ich da.“ Ich hoffe, sie bleibt lange genug dabei, um uns noch weitere Blockbuster-Skills zu präsentieren: „Ich sage etwas und dann hört man das“ etwa. Andere Kandidatinnen dagegen wollen über ihre Größe punkten. Hätte ich jedes Mal, wenn erwähnt wird, Emilia sei 1,94 Meter groß, einen Schnaps getrunken, wäre ich noch vor der ersten Werbepause mit Leberzirrhose in der Notaufnahme gelandet.

Auf dem Weg zum Final Walk verreckt neben Heidi Klums Cabrio-Klassiker aus den 60er Jahren auch die erste Karriere. Cassy kommentiert die Panne mit: „Blöd, aber passiert halt bei Oldtimern.“ Heidi Klum „Oldtimer“ nennen, damit hat sie vermutlich bereits ihr Rückflugticket ausgestellt. Leicht grundgenervt vom Cabrio-Fiasko ist der Dieter Bohlen der Modelbranche beim Entscheidungs-Walk im Vernichtungsmodus. Es fallen Urteile wie „Schlaftablette“, „Roboter“, „Gehumpel“ oder „zu steif“. Klingt wie die Trackliste eines neuen Rammstein-Albums, ist aber der Vorbote einer beispiellosen Absäge-Orgie. Vier Mädchen werden bereits heute nach Hause geschickt. Schockiert macht Cassy backstage den Neymar, bricht dramatisch zusammen und lässt sich mit Wadenkrämpfen minutenlang massieren. Zu Hause am Fernseher murmelt Arjen Robben anerkennend: „Respekt!“

Ganz andere Probleme hat Sahra. Sie fürchtet eine Becken-Disqualifikation: „Ich habe meine Hüfte benutzt, obwohl gesagt wurde, wir sollen unsere Hüfte nicht benutzen.“ Die Hüfte benutzen, obwohl die Chefs das verboten hatten, das soll sogar schon in großen Verlagshäusern sehr unangenehme Folgen gehabt haben. Noch schlimmer erwischt es eigentlich nur Somajia. Ihr attestiert Heidi Klum: „Mir hat Pepp in deinem Schritt gefehlt.“

Der Abend geht nach 3,5 Stunden – und mehr Werbepausen als Gegentore bei Schalke 04 – mit der Erkenntnis zu Ende, dass Elsa ungefähr so gut Englisch spricht, wie Heidi Klum singt. Und dass bereits in Folge Eins die Topmodel-Schülerinnenausweise von Ana, Elisabeth, Indira und Alina wieder eingezogen werden. Vier von 29 Kandidatinnen werden aussortiert. Fast 15 Prozent. Wenn Heidi Klum das Foto-Fallbeil weiter so gnadenlos schwingen lässt, ist schneller Finale als Ex-Juror Thomas Hayo „Attitude“ sagen kann. Klar ist bislang nur: Nächste Woche ist noch kein Finale. Ich werde trotzdem berichten. Bis dann!