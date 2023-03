Aktualisiert am

Germany’s Next Topmodel

Germany’s Next Topmodel :

Germany’s Next Topmodel : Quarantäne statt Catwalk – Corona-Alarm im Stolperparadies

Die neue Woche in der Model Alma Mater „Chez Klum“ startet mit einem von der namensgebenden Grammatik-Exorzistin Heidi Klum höchstpersönlich vorgetragenen „Previously on GNTM“: „Die Entscheidung fiel letzte Woche aufgrund eines Sturms ins Wasser“. Und da hatten die Catwalk-Pauschaltouristinnen sogar noch Glück. Stellen Sie sich mal vor, die Entscheidung wäre durch Starkregen vom Winde verweht worden.

Prophylaktisch finden daher sämtliche Programmpunkte dieser Woche indoor statt. Ein zukunftssicheres Konzept: Mit 25 Mädchen und riesigem Team nach Kalifornien fliegen, um dann dort Szenen zu drehen, die aussehen, als hätte man in einem Keller in Bergisch-Gladbach einen Streichelzoo aufgebaut. Und dabei einen CO2-Fußabdruck in der Größenordnung des Saarlands erzeugen. Wäre GNTM wahlberechtigt, würde es wohl FDP wählen.

Größer als besagter Fußabdruck ist höchstens noch das Ego des dieswöchigen Gast-Jurors, GNTM-Inventarikone Rankin. Oder wie Kandidatin Somajia sagt: „Rage.“ Rage-Rankin ist berühmter Fotograf. Worin besteht daher seine Aufgabe heute? Genau: Videos von den Topmodel-Applikantinnen drehen. Dabei sollen drei kurze Posen gezeigt und ihre selbst formulierten Signature-Sätze aufgesagt werden. Gleich zu Beginn rüffelt Klum die Performance von Rage-Against-the-Rankin-Sängerin Simajia: „Mach es auf deutsch, denn wir sind ja auch in Deutschland.“ Los Angeles in Deutschland, wer kennt es nicht. Kalifornien oder Florida, egal – Hauptsache Europa.

Orientierungslos im Studio

Ebenfalls nur ein bescheiden jubilierendes Urteil erhält Echtpelz-Testimonial Elsa: „Sie weiß nicht so richtig, wo sie ist.“ Orientierungslos irrt sie durchs Studio. Vermutlich auf der Suche nach einem Wildfuchs. Noch schlechter läuft es für Mirella. Der Satz, der ihre Persönlichkeit beschreiben soll, lautet: „Genauso wie RuPaul bin ich viele, aber immer ich selbst“. Heidi Klum guckt dabei so verstört, als würde sie sich fragen, wie viele RuPauls Mirella wohl ist und ob sie da sicherheitshalber noch mal schnell durchzählen muss.

Im Stilblüten-Lametta der oktroyierten Selbstbeweihräucherung kristallisieren sich noch einige weitere Perlen heraus. Diese etwa: „Ich bin Olivia, und wie die Olive liebt man oder hasst man mich“. Zum Glück heißt sie nicht Banana: Man beißt in sie hinein oder man zerquetscht sie. Lara dagegen versucht, mit Frisur-Analogien zu punkten: „Ich bin crazy wie meine Haare.“ Wenn sie jetzt noch lernt, Attitude wie ihre Füße und Personality wie ihre Kniekehle zu zeigen, steht einem Durchmarsch bis ins Finale nichts mehr im Weg. Ebenfalls gute Chancen auf das Siegertreppchen rechnet sich Slata aus: „Ich bin geboren für die Bühne.“ Allerdings eher für die Stummfilmbühne. Ihren aus etwa fünf Worten bestehenden Satz bricht sie knapp 53-mal ab. Dabei hatte sie vollmundig angekündigt: „Ich bekomme immer, was ich will“. Offenbar wollte sie heute als Vorher-Model für eine Rhetorik-Kurs-Werbung operieren. Entsprechend bescheiden räumt sie bei der Jury-Bewertung ab und muss den Heimweg antreten. Und auch Melissa trifft der Bannstrahl des Klumitus Interruptus.

Heidi Klum ist die Anzahl von Anyas Freuden egal

Um die aufgewühlten Gemüter nach diesem frühen Doppel-Exit wieder runterzukühlen, liefert Anya eine lupenreine Ingame-Performance und hat ihre Plattitüden-Bingo-Karte schon in Woche drei voll: „Ich bin nicht hier, um Freunde zu finden.“ Heidi Klum ist die Anzahl von Anyas Freuden egal. Sie möchte lieber über Artikulationslautstärken reden: „Guck mal, wie laut ich rede“. Nächste Woche geht es im Leistungskurs Anatomie dann direkt mit „Hör mal, wie meine Haare riechen“ Weiter. Vorher quält uns ProSieben aber zunächst noch mit ein paar weiteren Video-Selbsteinschätzungen. Etwa der von Coco: „Mein Name ist wie ich – unique“. Leider ist Elsa da nicht im Raum, die vermutlich mit „Die heißt doch Coco und nicht Junik“ reagiert hätte. Das wäre legendär geworden.