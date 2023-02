Kann Heidi Klum mit der 18. Staffel GNTM an alte Quotenrekorde anknüpfen? Die Kandidatinnen versprechen Potential – zumindest, wenn man sich darauf fokussiert, was die mitfiebernde TV-Nation wirklich erwartet.

Ready für die Kommunalwahlen: In diesem Jahr dürfen schon viele der jungen Menschen wählen gehen, die während der ersten Staffel „Germany's Next Topmodel“ gezeugt wurden. Also, von Fans und Zuschauern. Von wählenden oder gar volljährigen Sprösslingen aus dem Teilnehmerinnenfeld der Premiere von 2006 ist nichts indes bekannt. Die Töchter der ersten Siegerin Lena Gercke sind beide noch unter drei.

Während man vielerorts schon mit 16 den Bürgermeister wählen darf, reicht das anders als zu Beginn der Show aber nicht mehr, um Topmodel-Anwärterin bei Heidi Klum zu werden. Wer vom Klumschen Modelolymp träumt, muss heutzutage das 18. Lebensjahr vollendet haben. Eine potentielle GNTM-Teilnahme ist aus dem Hause Gercke somit frühestens im Jahr 2039 zu erwarten, wenn die von der dann 65 Jahre alten Klum moderierte Casting-Show in ihre 34. Staffel geht.

Als sich Gercke 2006 gegen Mitkandidatinnen wie Micaela Schaefer durchsetzen konnte, war GNTM noch ein absoluter Straßenfeger. In der Spitze 4,6 Millionen Zuschauer und bis zu 24 Prozent Marktanteil. Dafür würde Pro Sieben Klum heute feierlich den goldenen Joko-und-Klaas-Quotenorden am Laufband verleihen. Ob die neue Staffel mit der Ordnungsnummer 18, die diesen Donnerstag startet, an jene Quotenrekorde anknüpfen kann, muss sich noch zeigen.

Maximales Drama

Die Kandidatinnen-Squad für den Jahrgang '23 jedenfalls verspricht Potential. Zumindest, wenn man über den Etikettenschwindel „Topmodel“ hinwegsieht und sich stattdessen darauf fokussiert, was die mitfiebernde TV-Nation tatsächlich erwartet, wenn Model-Herbergsmutti Klum zur feierlichen Fotovergabe ruft: Maximales Drama und etwa zehn neue Top-Influencerinnen, die sich via Klum-Katalysator eine sechsstellige Followerzahl zusammenlaufen konnten. Womit sie sich in der inzwischen etablierten Influencer-Nachverwertung via Rabattcode-Orgien finanziell attraktive Lebensabende ertiktoken können.

Überraschungen bleiben dabei dieses Jahr vermutlich aus. Auch in Staffel 18 gilt traditionell: „Nur eine kann Germany's Next Topmodel werden“. Und Regeln werden eingehalten, da ist man im Hause Klum mindestens so kompromisslos wie im „Fight Club“. Die Gewinnerin des Jahres 2023 – so viel steht vor Anpfiff der Model-WM bereits fest – wird eine von 29 Kandidatinnen sein, wie Pro Sieben dieser Tage vorab preisgab. Sie gehen auf eine Reise, die fahrplankonform Quotenhype-Stationen wie Umstyling und Nacktshooting anfährt. Vornehmlich, damit der deutsche Empörungs-Boulevard Heidi Klum routinemäßig wieder zur größten Gefahr für junge Mädchen hochechauffieren kann.

Zoofachangestellte und Eisverkäuferin

Für den Kader dieser Saison hat Model-Bundestrainerin Klum abermals interessante Charaktere rekrutiert. Kandidatin Alina beispielsweise tritt an, „um Hoffnung zu schenken: Es ist egal, woher du kommst!“ Sie muss es wissen. Immerhin kommt sie aus München. Semioptimales Pflaster für Topmodels. Frauen mit Model-Ansätzen werden dort bereits in jungen Jahren zumeist direkt aus dem „P1“ als Lebensabschnittsgefährtinnen für Profis des FC Bayern München weggecastet. Konkurrentin Ana dagegen punktet mit Promi-Bonus: „Mein Freund heißt Tom Gregory und hat viele bekannte Hits.“ Natürlich. Könnte sehenswert sein, wie Ana sich als Hailey Bieber der Staffel inszeniert.