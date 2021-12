Geschlechtergerechte Präsente : Gibt’s das Auto auch für Mädchen?

Man kann schnell falsch liegen. Vor Kurzem besorgte mein Mann einen Adventskalender für unsere Tochter mit Beauty-Produkten. Er ging in eine Parfümerie und kam mit einem moosgrünen Teil nach Hause, bestückt mit Cremetöpfchen, Tuben und Mini-Flacons. Doch schon beim Öffnen des ersten Türchens stellten wir fest: Es war ein Adventskalender für den Mann. Im Internet fanden wir heraus, dass der Kalender für die Frau von derselben Marke rot gewesen wäre. Klar, hätte man sich denken können. Moosgrün – in der Beauty-Welt ist das einfach keine Farbe für die Frau.

Es fängt schon früh an, das Geschlechter-Schenken. Ein Mädchen? Die Eltern kriegen dutzendweise rosafarbene Strampler, niedlich bestickte Kissen und Püppchen. Ein Junge? Das Gleiche in Hellblau, nur dass es statt Püppchen das Rennauto ist aus Holz oder Blech. Wir alle haben die Schere im Kopf. Selbst wenn wir sie nicht haben wollen, fällt es schwer, sich darüber hinwegzusetzen. Was wäre, wenn wir dem kleinen Theo zur Geburt eine rosafarbene Schlafuhr schenken würden? Was würden die Eltern sagen? Wären sie nicht entsetzt? Peinlich berührt?