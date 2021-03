Geschirrdesign : Das ist doch der Gipfel!

Die Zugspitze, Deutschlands höchster Berg, bringt es immerhin auf 2962 Meter. Das Matterhorn, der bekannteste Berg der Schweiz, ist sogar 4478 Meter hoch. Die Ausmaße dieser Giganten erschließen sich aber erst, wenn auch das Drumherum zu sehen ist, wie sich die Gipfel jeweils in ihren Massiven behaupten und über allem anderen erheben. Größe kann so auch im Kleinen wirken, wie bei den maßstabsgetreuen Tellern Berge, die zwei Darmstädter Designer entworfen haben.

Guido Metz und Michael Kindler verbindet viel: Sie wurden 1965 geboren und sind in Annweiler am Trifels im Landkreis Südliche Weinstraße aufgewachsen. Die beiden Pfälzer haben an der Hochschule für Gestaltung auf der Mathildenhöhe in Darmstadt Industriedesign bei Helmut Staubach studiert und noch während ihres Studiums, das sie mit dem Diplom abschlossen, ein Designstudio gegründet. Seither haben sie sich auf Produkte vor allem für Küche und Esszimmer spezialisiert, ihr Portfolio reicht von Messern und Gabeln über Schalen und Etageren bis hin zu Kaffeekannen und Schnellkochtöpfen für Marken wie WMF und Rosenthal.

Vor drei Jahren begann das Designer-Duo, an einem Projekt zu arbeiten, „das uns schon lange fasziniert hat“, wie Michael Kindler sagt: „Wir haben überlegt, wie wir tolle Bergzüge wie die Drei Zinnen oder prägnante Gipfel wie das Matterhorn interessant umgesetzt bekommen.“ So entstand der erste Berge-Teller in Zusammenarbeit mit der Porzellanmanufaktur Reichenbach in Thüringen.

Dreidimensional erhebt sich die Zugspitze mitsamt ihrer umliegenden Gebirgskette über dem Teller, das Ganze besteht aus weißem Biskuitporzellan – aus einer Hälfte Kaolin und je einem Viertel Feldspat und Quarz. Die Innenfläche ist glasiert. Wer mag, kann sich den Zugspitzgipfel oder einen besonderen Punkt im Bergmassiv, etwa die Rotmoosalm auf eigentlich 2030 Meter Höhe, mit einem mattgoldenen Punkt markieren lassen. Neben den ersten Berge-Tellern Zugspitze und Matterhorn sind zur Zeit vier weitere in Arbeit: Mont Blanc, Nebelhorn, Drei Zinnen und Großglockner