Vase aus Zement

Der Berliner Designer William Fan nutzte den ersten Lockdown im Frühjahr zum – Aufräumen. „Besonders in der Küche habe ich sehr viel aussortiert“, sagt Fan. Das Zweckentfremden von Materialien gehört für ihn bei seinem eigenen Label dazu. Auch privat ging er nun so vor: „Ich habe ein Handtuch über eine Flaschegelegt.“ Ein paar Arbeitsschritte später wurde daraus eine Zement-Vase. Sie steht heute in William Fans Berliner Atelier.