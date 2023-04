Previously on GNTM: In der hauseigenen Soap „Alle gegen Coco“ hadert man mit den Rauswürfen der eigentlich streng nach Vorschrift durcheuphorisierten Leona, Lara und Jülide, während andere Influencer-Nachzucht-Prüflinge weiterhin Titelchancen haben, obwohl sie Tendenzen auf ein freiwilliges Ausscheiden erkennen ließen. Die Nachbeben dieser vermeintlichen Ungerechtigkeit hallen diese Woche nach. Angeführt von den selbsternannten Ernsthaftigkeits-Beauftragten Ida, Vivien und Cassy ruft die Runway-Azubi-WG Coco, das Corpus Delicti, zur Intervention. Ungünstig für die Debattier-Debütantinnen aus Heidi Klums Feminismus-Doku: GNTM ist keine Demokratie. Obschon ihr keine Mitbewohnerin beisteht, bleibt Coco. Ich wünsche ihr sehr, sie möge im weiteren Verlauf der Staffel wenigstens eine enge Verbündete findet. Eine Co.-Coco quasi. Schriebe Benjamin von Stuckrad-Barre (k)einen Schlüsselroman über diesen Modelvilla-Jahrgang, würde er wohl „Noch Krach?“ heißen.

Insgesamt sollten sich die Eskalations-Avengers bei Gelegenheit mal fragen: Wenn man sogar gegen eine Konkurrentin unterliegt, die eigentlich gar keine Lust auf den Wettbewerb hat – wer trägt dann Schuld am Ausscheiden? Insbesondere Vivien scheint gelegentliche Selbstkritik fremd. Sie ist eine der Kandidatinnen, die Coco wahrscheinlich noch 2048 auf der Party zum 25-jährigen Staffel-Jubiläum vorwerfen wird: „Du hast in Woche drei damals gesagt, du willst aussteigen, bist du aber nicht.“

Vorbereitung auf die Schattenseiten des Business'

Zum Glück mischt sich Modelzirkus-Direktorin Heidi Klum ein und ruft zur nächsten Challenge: „Meine Mädchen sollen sich auch auf die Schattenseiten des Business' vorbereiten.“ Da es bei GNTM kein Volontariat beim Axel Springer Verlag zu gewinnen gibt, wird das über das traditionelle Provokationsinterview gelöst, bei dem schon Christian Düren seine Karriere beerdigt hat. Dieses Jahr erledigt den Job der fiesen Brüskierungsjournalistin offenbar Marijke Amado. Nach kurzer Orientierungsphase wird klar: Die hat gar keinen holländischen Akzent, es muss wohl doch Claudia von Brauchitsch sein.

Vor allem Selma spürt direkt „eine Energie, wo ich Angst bekomme“. Ihr Blick sagt: Panik. Ihr Sprachzentrum sagt: Jürgen Klinsmann. Ihre Körperhaltung sagt: Das Brauchitsch jetzt echt nicht. Sie hat „Angst, dass mir meine Worte im Mund umgedreht werden“. Aber keine Angst: Wir sind ja nicht auf Twitter. Von Brauchitsch ist ansatzlos im Boulevard-Modus und konfrontiert Cassy zum Start mit einem Mittelfinger-Foto von ihrem Instagram-Account. Weitere 34 Sekunden später steht ihr professionelles psychologisches Urteil: Cassy ist eine Bitch. Die scheint wechselseitig Ähliches zu denken: Wie heißt die? Von Brauch-Bitch? Per Verteidigungsreflex eskaliert Cassy in den Intimbereich: „Ich habe erst mit drei Typen geschlafen!“ Für eine 23-Jährige ein recht züchtiges Sexualleben. Zumindest, wenn wir nicht von gleichzeitig sprechen. Warum Cassy ohne Not ihren Bodycount droppt, bleibt ein Geheimnis. Die Interview-Trainerin notiert sich dennoch ein dickes Plus in ihren Bewertungsunterlagen.