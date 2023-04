Man kann Heidi Klum einiges absprechen. Moderationstalent vielleicht, oder Kritikfähigkeit. Fehlendes Gespür für Dramaturgie dagegen mit Sicherheit nicht. Das beweist die Mutter von Flavio Briatores Lieblingstochter Leni diese Woche eindrucksvoll in ihrer beliebten TV-Doku über instagrambesessene Diplom-Vorführdamen, oder wie Prosieben es nennt: Germany´s Next Topmodel. Denn exakt an dem Tag, an dem Germany´s Next Topbürgermeister Kai Wegner von der knallharten Berliner Abgeordnetenhaus-Jury zweimal kein Foto erhält, schickt auch Klum ihre Laufsteg-Erstsemester in die Hauptstadt. Dort will sie sie auf dem Fashion-Week-Debütantinnenball auf Herz, Nieren und Runway-Potential prüfen.

Die Sendung wurde dementsprechend im Januar aufgezeichnet – und da ist noch Franziska Giffey, die Heidi Klum der Berliner SPD, am Ruder. So steht den ersten großen Catwalk-Jobs bei Designer Kilian Kerner nichts im Wege. Abgesehen von den 700 anderen Models, die sich neben den 14 Aspirantinnen aus der Klum-Talentschmiede um die 28 begehrten Startplätze beim Fashion Grand Prix in den Bolle Festsälen bewerben. Nur vier Prozent der Bewerberinnen werden also bei der Kilian-Kerner-Schau laufen dürfen. Statistisch betrachtet also exakt 0,5 Kandidatinnen aus dem Kader von Modelbundestrainerin Heidi Klum. Zum Glück ist es trotz des immer gnadenloseren Kampfes um Marktanteile eher unwahrscheinlich, dass Prosieben quotenrelevant Jungmodels in der Mitte durchsägen lässt. Obwohl das nach zuletzt nur noch knapp 800.000 Zuschauern aus der werberelevanten Zielgruppe (Staffel-Minusrekord) durchaus notwendig erscheint. Wenn die Einschalteuphorie weiter abnimmt, bricht GNTM in den kommenden Wochen so brutal ein wie die FDP bei den letzten Landtagswahlen.

Hoffnung auf Catwalk-Bleiberecht wird im Akkord zerstört

Rotschopf Cassy sind Quoten egal, sie hat andere Probleme: „Ich glaube nicht, dass ich in Kilian Kerners Models reinpasse.“ Man hört in den einschlägigen Telegramgruppen zuweilen krude Verschwörungstheorien über Reptiloiden in Menschengestalt. Models aber, die von anderen Models Besitz ergreifen – das ist neu. Cassys Pech: Kill-ian Kerner ist heute im Abschussmodus. Er eliminiert in Rekordzeit so viele Hoffnungen auf dauerhaftes Catwalk-Bleiberecht, Friedrich Merz überlegt bereits, ihn als Leiter des Bundesamtes für Migration einzusetzen. Anna-Maria findet er „zum Einschlafen“, Marielena „zu motzig“, Ninas Look sei „wie eine Bürokauffrau“ und bei Somajia identifiziert er „Highlighter des Todes“.

Stichwort beerdigt: Da auf der Berliner Modewoche nach dem Abgang des Hauptsponsors diese Saison ein Hauch von Endzeitstimmung durch die Front-Rows weht und spürbar weniger Designer-Shows stattfinden, muss sich die groß angekündigte Castingwoche behelfsweise mit fashionfremden Kunden über Wasser halten. Darunter ein Unternehmen, das „Nägel für Macherinnen“ anbietet. Toll, denkt man da im ersten Moment: Handwerk hat goldenen Boden, wir haben Fachkräftemangel, und es gibt ohnehin zu wenig Frauen in Holzverarbeitungsberufen. Leider geht es dann doch um Nagellack. Selma und Ida zeigen im Assessment-Center für Handkosmetik viel Haut, Olivia dagegen viele Emotionen. Damit gewinnt sie das Casting und darf sich ab jetzt auch beruflich um Nägel kümmern.