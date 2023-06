Aktualisiert am

Germany’s Next Topmodel : Mit Philipp Plein im Zotenparadies

Kurz vor dem Finale müssen die Kandidatinnen eine beliebte Disziplin meistern: Das Schaukeln. Bling-Bling-Designer Philipp Plein kreiert derweil einen echten Schnappatmungs-Moment. Und Heidi beweist: Sie ist die „Queen of Sachen ausdenken“.

Angst ist kein guter Begleiter. Selbst bei Heidi Klum nicht. Die erste Station auf der Heldinnenreise ins GNTM-Finale wirkt dennoch sehr besorgniserregend: Große Arena, viele Sitzplätze, aufwändige Bühne – und backstage tragen alle komische Kleidung, wirre Frisuren, eigenartige Schminke, viel Glitzer und keine richtigen Hosen. Wenn jetzt ein „Row Zero“-Castings folgt, bin ich raus. Zum Glück ist niemand vor Ort, der gerne Gedichte über Vergewaltigungen schreibt. Das Semifinale kann also ekelfrei beginnen.

Im großen Zirkus-Szenario sollen die Finale-Aspirantinnen auf einem Trapez meterhoch über einem Pool elegant Haute-Couture-Posen abrufen. Somajia durchschaut das Setting als erste: „Das ist wie eine hohe Schaukel, die in der Luft hängt.“ Genau. Ganz im Gegensatz zu den handelsüblichen Schaukeln, die man als GNTM-Kandidatin normalerweise so kennt. Die hängen zumeist nicht in der Luft, sondern sind sehr nah an eine Wand gebaut.

Höhe in Verbindung mit Wasser entschädigt ein wenig dafür, dass dieser Staffel einige traditionelle „Highlights“ fehlten: Kein Mädchen musste halb nackt vor tausenden von Schaulustigen stundenlang über den Rodeo Drive flanieren oder sich komplett entkleidet auf sedierten Pferden räkeln.

Panik darf man als echtes Heidi-Girl nicht haben, wenn man in Zirkusdirektorinnen-Kluft und unter Blitzlichtgewitter unvorteilhaft in einen Pool stürzt. Nicole nimmt es daher pragmatisch: „Ich hoffe, es ist dunkel und ich sehe nicht so viel.“ Ähnlich geht es mir bei Dates.

Unterirdisch vom Trapez gerutscht

Favoritin Selma hingegen ist ganz in ihrem Element: Sie hat den Sommer zwischen Abitur und GNTM-Start für lange Party-Touren durch alle It-Urlaubsspots der Welt genutzt und war mit Sicherheit auch in (Achtung!) Saint Trapez. Das könnte ihr hinsichtlich der knallharten Regeln beim ProSieben-Schaulaufen für Bauchfrei-Fetischistinnen von Nutzen sein. Olivia hat die wichtigste davon extra auswendig gelernt: „Am Ende wird nur eine Germany´s Next Topmodel, das sagt Heidi auch.“ Wobei das nicht ganz korrekt ist. Heidi sagt vermutlich eher: „Nur eine war gut genug gewesen, Germany´s Next Topmodel zu werden.“

Als es losgeht, gelingt nicht allen ein exzellenter Start ins Halbfinale: Keine überzeugenden Posen, frühzeitig vom Trapez gerutscht: Bei Coco und Vivien ist die Stimmung nach einer halben Stunde unterirdisch – und da ist der Gastjuror noch nicht anwesend.

Bis dahin tritt noch schnell die Deutschland-Chefin eines großen Kosmetik-Konzerns auf, deren Namen ich vergessen habe, aber Sandy Meyer-Woelden außergewöhnlich ähnlich sieht. Sie shootet mit allen sechs Kandidatinnen die neue Sommerkampagne und nimmt ihre Halbfinal-Aufgabe so ernst, dass sie sogar einen Creative Director dabei hat. Toll, dass Guido Cantz Zeit hatte.

Die Aufgabe verwirrt auch hartgesottenste Kandidatinnen. Casting im Halbfinale? Was kommt als nächstes? Umstyling im Finale? Somajia ist beeindruckt: „Heidi Klum ist die Queen of Sachen ausdenken, die sich niemand vorstellen kann.“

Theresia Fischer live zur Primetime zu verheiraten zum Beispiel. Für ihr Kosmetik-Shooting haben die Guido Cantz- und Sandy Meyer-Woelden-Doubles als Accessoire einen Walkman mitgebracht. Eindeutiger Standortvorteil für Nicole: Sie kennt Walkmen noch aus dem Alltag. Für alle anderen (Vorsicht, es folgt Altersdiskriminierung: Selma ist im Jahr 2005 geboren) sind Walkmen Relikte aus historischer Vorzeit. Zum Glück sind alle sehr lernfähig und merken: Ein Walkman ist wie ein iPhone – nur ohne Instagram und man muss häufiger Batterien wechseln als bei anderen elektronischen Geräten, die man so in seinem Nachttisch aufbewahrt.