GNTM-Kolumne : Charaktertest auf Mykonos

Drei Wochen ist Reisegruppe Klum nun auf GNTM-Safari durch die Absurditäten-Wüsten eines Modelbusiness, wie es sich deutsche TV-Redakteure halt so vorstellen. GNTM hat traditionell mit der Realität in der Fashionbranche nicht viel zu tun. Das ist kein Geheimnis. Auch nicht, was als eigentliche Währung des Formates gilt: Drama. So betrachtet ist heute Zahltag, denn schon im Vorspann fallen Sätze wie „Dazu gehört Anstand“ oder „Ich bin angepisst“. Konfro-Gold auf Mykonos.

Wieviel Konfro es in der Chefetage von ProSieben gab, als Heidi Klum unter dem Decknamen „Chai Tea with Heidi“ einen als Popsong getarnten Marihuana-Trip mit Snoop Dogg als Titelmelodie vorschlug, ist nicht überliefert. Eins ist aber klar: Sofern jemand beim Gedanken, diesen Track 17 Wochen lang jeden Donnerstag hören zu müssen, Angst um seine Ohren bekommt, kann ich beruhigen. Es gilt als historisch gesichert, dass Vincent van Gogh den Song nie gehört hat.

Van Gogh wird diese Woche nicht dabei sein, dafür aber Starfotograf Rankin, der zu Klums etwa 352 Lieblingsfotografen zählt. Für das hoffnungsdurchtränkte Ensemble stehen heute die offiziellen Poster, Bilder und Teaser an. Diese Ankündigung beschert Klum ihren persönlichen Hans-Dietrich-Genscher-Moment. Sie bringt den Satz „Heute geht es um unsere Werbung. Für die 17. Staffel von …“ nicht zu Ende, denn der Chor aus 26 berufseuphorisierten Nachwuchs-Influencerinnen kreischt sich bereits die Akklamation aus der Seele, bevor die Vokabel „Vorspann“ überhaupt gefallen ist.

Quoten-Päpstin Liselotte

Für das offizielle Intro hat Klum sich etwas Unkonventionelles einfallen lassen: „Wie könnte ich die neue Staffel besser bewerben als mit Gesichtern meiner Models?“ Tja, ich weiß es auch nicht. Kann sich jemand erinnern, womit GNTM in den letzten 16 Jahren beworben wurde? Mettbrötchen? Zum Diversity-Special jedenfalls mit Models. Und dafür müssen sie tanzen. Das bedeutet: Training, Training, Training. Denn mit Training ist es im Prinzip wie mit Handtaschen: Ohne kann man keine Competition machen.

Insbesondere die 66-jährige Liselotte wirkt dabei nicht, als wäre der Tanzflur ihr natürlicher Lebensraum. Sie beichtet der 18 Jahre jüngeren Modelmama, sie fühle sich etwas taumelig. Zum Glück ist Klum am Vorabend in einen Topf mit Ratschlagsuppe (kalorienarm) gefallen, und hat eine Lösung: „Wenn dir schwindlig ist, mach doch erstmal piano“. Oder wie man in der Fashionbranche sagt: „Wenn es zum Model nicht reicht, dann bau doch Klaviere“. Übrigens ein lukratives Geschäftsmodell. Allein Starpianist Igor Levit benötigt etwa 30 exklusive Tasteninstrumente pro Jahr – aber kein einziges Model. Best-Ager Liselotte bleibt dennoch souverän: „Da könnte man drüber lachen, aber das gibt schlechte Einschaltquoten“. Echt? Das glaube ich nicht. Wenn blöde Witze schlechte Quoten bringen würden, wäre Chris Tall ja Bademeister.

Steify Steif, Erotikdarsteller

Beim anschließenden Poster-Shooting ist Klum weiter im „Sätze für die Ewigkeit“-Modus. Der etwas starr agierenden Jasmin rät sie: „Die anderen haben sich mehr einfallen lassen mit dem Bein“. Ja, da muss man als Model kreativ sein. Es gibt so viele Möglichkeiten für Beine: anmalen, verknoten, brechen. Jasmin zeigt jedoch wenig Motivation, mehr Varianz in die Beinarbeit zu bringen und versucht mit Details aus ihrer Vita abzulenken: „Gebürtig komme ich aus Senegal und aus Gambia“. Da soll noch mal jemand behaupten, bei GNTM würde man nur Belangloses über Wimperntusche lernen. Oder hätten Sie gewusst, dass die Grenze zwischen Gambia und Senegal durch einen Kreißsaal verläuft?

Damit gibt sich Bein-Kritikerin Klum aber nicht zufrieden: „Du bist ein bisschen steify steif!“ Diversity hin oder her, man wird seine Kandidatinnen doch wohl noch wie Porno-Darsteller nennen dürfen. Ganz andere Probleme hat derweil Sendezeit-Vampir Sophie. Sie hadert damit, heute ungeschminkt geshootet zu werden. Zur Rettung entwickelt sie spontan ein tagesaktuelles Mantra: „Wenn schon Hashtag #NoMakeUp, dann wenigstens Beautiful Hair“.