Tom Wlaschiha im Interview : „Ich bin immer noch ganz begeistert, dass ich die Rolle bekommen habe“

Der große Durchbruch gelang Tom Wlaschiha in „Game of Thrones“ – jetzt hat er eine Rolle in „Stranger Things“. Im Interview spricht der deutsche Schauspieler über lange Durststrecken, sein Erfolgsgeheimnis und sprachliche Herausforderungen am Set.

Bis der Knoten in der Karriere von Tom Wlaschiha, geboren 1973 im sächsischen Dohna, platzte, dauerte es ein wenig. Nach einem Schauspielstudium in Leipzig spielte er Theater und jahrelang kleine Fernsehrollen, bevor irgendwann auch Kinofilme wie „Die Wolke“ oder „Krabat“ dazukamen. Ein großes Augenmerk legt Wlaschiha seit jeher auf internationale Produktionen: für Steven Spielberg („München“) stand er genauso vor der Kamera wie für Roland Emmerich („Anonymous“), Mike Leigh („Mr. Turner“) oder mit Tom Cruise („Operation Walküre“). Der ganz große Durchbruch gelang ihm dann auch mit der Rolle des Jaqen H’ghar in der Erfolgsserie „Game of Thrones“. Seit 2018 gehört er zum Ensemble der Serie „Das Boot“, deren dritte Staffel aktuell gedreht wird, 2021 wird er in „Stranger Things“ zu sehen sein. Wir sprachen ihn anlässlich des italienischen Films „Die unglaubliche Geschichte der Roseninsel“, der seit diesem Mittwoch (9. Dezember) bei Netflix zu sehen ist.

Herr Wlaschiha, Ihr neuer Film „Die unglaubliche Geschichte der Roseninsel“ basiert auf wahren Begebenheiten. Gab es die Figur, die Sie darin spielen, auch wirklich?