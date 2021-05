Das „Friends“-Comeback : Die, in der alle zurückkehren

Liebe Kollegin,

ich brauche mal Ihre Hilfe. Sie haben sich vor einiger Zeit ja als leidenschaftlicher Fan der Serie „Friends“ zu erkennen gegeben. Jetzt steht nach einer 17 Jahre währenden Phase des Wartens und Spekulierens, die durch Corona noch um ein weiteres Jahr verlängert wurde, eine Art Comeback der sechs New Yorker bevor, am 27. Mai. Nun schlägt mein eigenes Herz nicht ganz so heiß wie das Ihre für die Clique – die in Deutschland ohnehin nie so ein Fernsehschlager war wie in den USA –, aber ich überlege mir schon: Soll ich mir das WG-Wiedersehen antun? Oder endet so ein Ausflug in die Vergangenheit nicht fast automatisch in Enttäuschung?

Lieber Kollege,

ich kann Ihnen tatsächlich gar nicht sagen, wie oft ich schon „Friends“ geschaut habe – belassen wir es vielleicht bei „oft“. Seit ich die Serie mit Anfang 20 zum ersten Mal in meiner meist leeren WG im Auslandssemester gesehen habe, fühlt es sich ein bisschen so an, als hätte ich sechs zusätzliche Freunde gefunden, die an schlechten Tagen zumindest auf dem Bildschirm für mich da sind. Meine Reaktion auf die Ankündigung der Wiedersehensfolge lässt sich so zusammenfassen: „Oh. My. God!“ – und zwar eine der begeisterten Sorte! Denn ja, Neuauflagen haben (zu Recht) keinen guten Ruf. Das hat uns Netflix erst vor wenigen Jahren mit der neuen Staffel von „Gilmore Girls“ mal wieder vor Augen geführt. Zur „Friends“-Reunion muss man aber wissen: Hier wird tatsächlich nicht die Geschichte von Monica, Ross und Co. weitererzählt, sondern die Darsteller treffen als sie selbst auf­einander. Das heißt: Keine Enttäuschung über den Plot, weil die Geschichte für die Charaktere nicht so weiterging, wie man es sich insgeheim gewünscht hat. Hier begegnen sich tatsächlich sechs Freunde – ich glaube, so kann man die Darsteller nach zehn Staffeln durchaus nennen – und schwelgen gemeinsam in Erinnerungen. Eigentlich genauso, wie man es mit seinen „echten“ Freunden auch machen würde, oder?

Liebe Kollegin,

ah, ich sehe: „Oh. My. God!“ – kleine Anspielung auf Chandlers hysterische Hin-und-wieder-Freundin Janice, hm? Nicely played. Also, ich muss gestehen, mein Interesse daran, wie es den sechs Darstellern seit dem Ende der Serie 2004 ergangen ist, hält sich in Grenzen, zumindest in der Version, wie HBO sie wohl präsentieren wird. Jennifer Aniston ist, wenn man den wirtschaftlichen Erfolg zugrunde legt, eindeutig the leader of the pack, wenngleich sich gerade unter ihren Hauptrollen viel gehobene Durchschnittsware findet. Die Filmografie von Kollegin Courteney Cox ist da viel kürzer. David Schwimmer hat offenbar ein regelmäßiges Auskommen als Schauspieler und Regisseur gefunden; Mat­thew Perry kämpft nach einem Unfall recht öffentlich mit Alkohol- und Medikamentensucht. Die Trailer, die das Event bewerben, deuten jedenfalls auf eine Mischung aus Kaffeekränzchen mit Showeinlagen und Tränendrücker. Die lassen mich jetzt schon schaudern, and not in a good way.

Lieber Kollege,