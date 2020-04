Caspar David Friedrich-Gemälde : Wer war der „Wanderer über dem Nebelmeer“?

Der „Wanderer über dem Nebelmeer“ ist die berühmteste Rückenansicht der Kunstgeschichte. Caspar David Friedrich malte sie um 1818. Man weiß wenig über das Gemälde, das heute zum Bestand der Hamburger Kunsthalle gehört. Sogar der Titel ist ungewiss. Das Bild war – wie Friedrichs Werk überhaupt – lange vergessen. Erst als es um 1950 wiederentdeckt wurde, bekam es auch seinen Namen. Die weite Landschaft, die wir sehen, ist das Elbsandsteingebirge, gelegen in der Nähe von Dresden. Friedrich hat die Berge dort auf seinem Bild ein wenig verschoben, aber sie sind doch zu erkennen. Ein Felsblock vom Fuß der Kaiserkrone ist zu sehen, der Gamrig bei Rathen, ein Teil vom Wolfsberg bei Krippen, der Zirkelstein.

Wer aber ist der Wanderer im Vordergrund, ein Mann in dunkelgrüner Kleidung, angeblich einer altdeutschen Tracht, der sich in aufrechter Haltung sinnend auf seinen Stock stützt und in die Ferne schaut? Er steht auf einem hohen Gipfel, vor ihm das Meer aus dichtem Nebel, eine Morgenstimmung. Der Mann ist von leicht untersetzter Statur, sein lockiges rötlich-braunes Haar weht im Wind.

Seit langem wurde gerätselt, wer da abgebildet ist. Ist es überhaupt ein Bildnis oder nur eine Idealfigur? Ist es der Maler selbst? Oder gar Goethe? Ein sächsischer Forstbeamter? Ein Verstorbener, dem das Gemälde als Gedächtnisbild gewidmet ist, wie der Kunsthistoriker Helmut Börsch-Supan glaubte? Hans Joachim Neidhardt, der jahrzehntelang die Gemäldegalerie Neue Meister in Dresden betreute, hielt die ganze Suche für müßig. Was Friedrich ins Allgemeine gehoben habe, dürfe nicht wieder ins Private zurückgeholt werden: „Der Mensch auf dem Gipfel ist zugleich der Mensch am Abgrund, der vor ihm liegt. Der Abgrund aber ist in Nebel gehüllt. Er birgt das Künftige, das dem Auge des Sterblichen entzogen ist.“

Mal sehen, was die Kunstgeschichte dazu sagt

Klingt gut, aber Neidhardt irrt. Oder sagen wir vorsichtiger: Er könnte sich irren. Wie andere auch, die zu wissen glaubten, wen Friedrich da auf so merkwürdige Weise dargestellt hat. Jetzt gibt es eine neue Idee dazu, die ziemlich überzeugend klingt. Detlef Stapf will herausgefunden haben: Der Mann auf dem berühmten Bild ist ein Pastor aus Neubrandenburg, Franz Christian Boll.

Stapf ist kein Kunsthistoriker. Er stammt aus dem mecklenburgischen Neubrandenburg, war Journalist und betreut heute ein Reiseportal. Über seine Reiseangebote kam er zu Caspar David Friedrich. Bei seinen jahrelangen Forschungen spielte immer auch der Lokalpatriot in ihm eine Rolle, aber gerade das öffnete eine bislang kaum beachtete Tür. „Ich habe immer gestaunt, dass Kunsthistoriker die Bilder aus sich selbst heraus deuten wollen, aber kaum auf den biographischen Hintergrund des Malers achten“, sagt Stapf.

Er hat es jetzt getan und eine Friedrich-Biografie vorgelegt, die erste überhaupt, der sogleich eine Boll-Biografie folgte. Beide Bände umfassen zusammen fast 1000 Seiten und sind in dem kleinen Berliner Okapi-Verlag erschienen. Mal sehen, was die Kunstgeschichte dazu sagt. Was verband den weltberühmt gewordenen Friedrich und den unbekannt gebliebenen Boll? Beide waren fast gleich alt und stammten aus ähnlichen Familienverhältnissen: Friedrichs Vater war in Greifswald Seifensieder, Bolls Vater in Neubrandenburg Böttcher. Sie kannten sich von Jugend auf, waren befreundet, über drei Ecken sogar verwandt. Es war eine Freundschaft und Verwandtschaft, zu der auch der aus Wolgast stammende Philipp Otto Runge gehörte.