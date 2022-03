Frank Schätzing ist einer der meistgelesenen Schriftsteller in Deutschland. Im Stil-Fragebogen verrät er, was einen perfekten Kaffee ausmacht, welches Buch ihn stark beeinflusste und warum er gerne David Bowie begegnet wäre.

Spätestens seit seinem Roman „Der Schwarm“ (2004), in dem eine unbekannte intelligente Lebensform aus dem Meer die Menschheit bedroht, ist Frank Schätzing einer der meistgelesenen Schriftsteller Deutschlands. Der gebürtige Kölner, der im Mai 65 Jahre alt wird, lebt mit seiner Frau Sabina bis heute in seiner Geburtsstadt. Sein aktuelles Buch „Was, wenn wir einfach die Welt retten?“ beschreibt die Dramatik des Klimawandels. Darum wird es auch am 26. März bei seinem Auftritt beim Literaturfestival lit.COLOGNE in Köln gehen.

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Was essen Sie zum Frühstück?

Ich mische Kaffee mit Kakaopulver oder lasse ein Stück Schokolade im Espresso schmelzen. Das ist mein Start. Also frugal. Dazu Croissant und Orangenmarmelade. That’s it. Das heißt, hin und wieder Rühreier oder Spiegeleier. Und geröstetes Walnussbrot mit Brie und Parmaschinken. Und noch eines mit der guten Kölner Leberwurst. Gern auch Pancakes. Mit Ahornsirup. Ach ja, und ein Stück Zitronenkuchen! Frische Smoothies. Ist das noch frugal?

Wo kaufen Sie Ihre Kleidung ein?

Überall dort, wo mich was anspringt. In London führt der erste Weg zu Paul Smith, in Köln zu Daniels. Ich geh’ gern shoppen, aber die coolsten Teile findet Sabina. Wo Klamotten dichtgedrängt auf Bügeln hängen, dass mir schwindelig wird, lässt sie den Blick schweifen, zieht zielgerichtet ein Teil raus, und das isses!

Was ist das älteste Kleidungsstück in Ihrem Schrank?

Folgendes: Im Alter von zwei Jahren bekam ich eine 50 Zentimeter hohe Kuschelpuppe geschenkt, einen Yogi-Bär aus Plüsch und Plastik. Mir leuchtete nicht ein, warum ich was anzuziehen hatte und der Bär nicht. Meine Mutter konnte schneidern, also gab sie meinem Quengeln nach und nähte dem Bär eine blaugelbkarierte Jacke. Bär und Jacke sitzen heute im Kleiderschrank.

Wann haben Sie zuletzt handschriftlich einen Brief verfasst?

An die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Neumayer-Station in der Antarktis. Der Station benachbart ist ein Container, die südlichste Bibliothek der Welt. Super Projekt! Man kann dem Neumayer-Team ein Buch widmen, es sollte nicht unbedingt das eigene sein, also habe ich H.P. Lovecrafts Antarktis-Erzählung „Berge des Wahnsinns“ ausgewählt – versehen mit einem handgeschriebenen Brief an diese bemerkenswerten Abenteurer, die im ewigen Eis leben wie auf einem anderen Planeten.

Welches Buch hat Sie im Leben am meisten beeindruckt?

Ich hab’ nicht diese einsamen Spitzenreiter. Weder in Literatur noch Film oder Musik. Mehr eine Top Ten, die sich ständig ändert. Wer aber immer draufsteht, ist Franz Kafka. „Die Verwandlung“ halte ich für die beste literarische Horrorstory aller Zeiten. Sachlich, grausig, unübertroffen.

Wie informieren Sie sich über das Weltgeschehen?

Über alle seriösen Nachrichtenkanäle, parallel, rund um die Uhr.

Was ist Ihr bestes Smalltalk-Thema?

Das, was meine Gesprächspartner am meisten interessiert. Damit bist du aus dem Schneider.

Bei welchem Film haben Sie zuletzt geweint?

„Bambi“. Im Kino. Da war ich noch sehr klein und mein Entsetzen über das Ableben von Bambis Mutter umso größer. Das Kino war voller Kinder. Eine einzige jammervolle Klage gegen die Ungerechtigkeit des Schicksals.

Sind Sie abergläubisch?