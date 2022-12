Fiona Bae über K-Pop : „K-Pop wirkt häufig wie in der Fabrik gefertigt“

Fiona Bae, Sie haben ein Buch über K-Style geschrieben, darüber wie Popkultur aus Korea zum Phänomen geworden ist. Darin steht unter anderem, dass die Wehrpflicht in Korea Männer dazu gebracht habe, sich für K-Beauty zu interessieren. Wie passen diese Welten zusammen?

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Ein Stylist erzählte mir, wie er vor gut 20 Jahren als junger Mann beim Militär war und sein Handy dort nicht behalten durfte. Die vielen freien Abende füllten die Männer mit der Lektüre von Modemagazinen wie „GQ“. Besonders die Beauty-Tipps konnten sie in ihrer Freizeit umsetzen. Dass viele jüngere Männer in ihren Stil investiert haben, geht sicher auch auf K-Pop und dessen Idole zurück.

BTS, die K-Pop-Band schlechthin, hat vor kurzem eine Auszeit angekündigt. Die Mitglieder müssen zum Militär.

Sie waren auf dem Cover der „Vogue“ und sind sicher für viele Fans in ihren Anzügen Stilvorbilder. Aber die BTS-Botschaft war immer: Hab Vertrauen in dich! Das hat junge Menschen auf der ganzen Welt berührt. Jeder Koreaner muss diesen Militärdienst absolvieren, das haben also schon viele K-Pop-Stars hinter sich. Viele haben das überlebt.

​Wie genau ist K-Pop eigentlich entstanden?

Ein Anfangspunkt war sicher die koreanische Welle Hallyu. Die chinesischen Medien haben diesen Ausdruck zunächst verwendet, und er sollte abschätzig klingen, um damit den Einfluss von K-Pop auf die chinesische Jugend in den frühen Nullerjahren zu beschreiben. Deshalb die Welle, etwas, das alles andere wegspült.

Gab es für Sie einen Moment, an dem Sie bemerkt haben, dass die Popkultur Ihres Landes international berühmt geworden war?

Im Jahr 2000 bin ich für ein Jahr von Seoul nach Hongkong gezogen und war überrascht, dort unsere Musik zu hören, in den Läden und in den Cafés. Bis zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass unsere Popkultur so weite Kreise gezogen hatte. Ich dachte: Wow, mein Land ist ja cool. Dann dauerte es nicht mehr lange, und viele andere kulturelle Themen bekamen das K – K-Fashion, K-Beauty, K-Design. Die Kreativen, die in meinem Buch zu Wort kommen, sehen das schon kritisch. Das K wurde zu einem Marketing-Gimmick.

In Ihrem Buch schreiben Sie, dass junge Koreaner bis dahin dazu erzogen wurden, sich möglichst konform zu verhalten. Kann man K-Pop als Gegenreaktion verstehen?

Nicht wirklich, denn die Brücke zwischen Subkultur und Mainstream ist in Korea stabil. Es gibt ständig neue Trends, die schnell ihren Weg raus aus der Nische finden. Das ist auch einer der Kritikpunkte am K-Pop, er wirkt häufig wie in der Fabrik gefertigt.

Mehr zum Thema 1/

Auch beim Aussehen überlassen bei Ihnen viele nichts dem Zufall, richtig?

O ja, bei der Zahl der Schönheitseingriffe landen wir im weltweiten Vergleich unter den ersten drei. Auch mich als Koreanerin schockieren Geschichten von jungen Frauen, die auf eine OP sparen, weil sie meinen, nur so einen guten Job zu bekommen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass bei Vorstellungsgesprächen das Aussehen ein wichtiger Faktor ist.

Hat K-Pop diese Tendenz befeuert oder eher beruhigt?

Er hat die Sehnsucht nach Schönheit auf jeden Fall vergrößert. Die jungen Menschen sehen Bilder ihrer Idole und hoffen, ähnlich gut auszusehen. Das erkennt man schon daran, wie schnell die Kleider, die sie tragen, ausverkauft sind.

„K-Pop, K-Style – Music, Art & Fashion aus Südkorea“ von Fiona Bae ist bei Edel erschienen, 304 Seiten, 26 Euro.