Jamie Dornan im Interview : „Die Rolle hat alles in meiner Karriere verändert“

Jamie Dornan wurde mit der Hauptrolle in „Fifty Shades of Grey“ berühmt. Im Interview erzählt er, wie er seine Familie mit zum Dreh der neuen Serie „The Tourist“ nach Australien nahm und was er gegen seine Schlafstörung tut.

Geboren am 1. Mai 1982 im nordirischen Städtchen Holywood bei Belfast, kam Jamie Dornan erst über Umwege zur ähnlich klingenden Traumfabrik in Los Angeles. Seine Karriere begann er als Model, später ging er mit seiner Band im Vorprogramm von KT Tunstall auf Tour und übernahm erste kleine Rollen in „Marie Antoinette“ und der Serie „Once Upon a Time“. Nach dem Durchbruch mit „The Fall“ spielte er die männliche Hauptrolle in der „Fifty Shades of Grey“-Trilogie, die weltweit die Massen in die Kinos lockte, aber von der Kritik verrissen wurde. Seither konzentriert sich Dornan, der inzwischen mit seiner Ehefrau und ehemaligen Kollegin Amelia Warner drei Töchter hat, wieder auf kleinere Produktionen wie „Synchronic“ oder „Der Duft von wildem Thymian“. Nach seiner Rolle als Familienoberhaupt in Kenneth Branaghs gefeiertem „Belfast“ ist er nun in der sechsteiligen Serie „The Tourist“ zu sehen, die ab dem 22. August im ZDF läuft (bereits jetzt in der Mediathek). Wir erwischten ihn für ein Videotelefonat in einem Hotelzimmer in Portugal, wo er jüngst für den Spionagefilm „Heart of Stone“ mit Gal Gadot und Matthias Schweighöfer vor der Kamera stand.

Herr Dornan, Ihre neue Serie „The Tourist“ spielt im australischen Outback. Hat Sie die Vorstellung nicht abgeschreckt, für die Dreharbeiten mal eben Ihren Lebensmittelpunkt ans andere Ende der Welt zu verlegen?

Ich fand diese Vorstellung ehrlich gesagt recht ansprechend, denn wir drehten die Serie, als zu Hause in Großbritannien die Corona-Einschränkungen noch auf dem Höhepunkt waren. Und in dem Teil von Australien gab es zur gleichen Zeit keinen einzigen Covid-Fall. Natürlich hieß das, dass ich vor Ort mit meiner Frau und den Kindern erst einmal ins Quarantäne-Hotelzimmer musste, was ganz schön anstrengend war. Aber dafür hatte ich danach nicht nur einen tollen Job, sondern wir konnten einige Monate ganz ohne jegliche Einschränkungen leben. Erst in den letzten Wochen änderte sich das, all dann doch wieder ein paar Ansteckungen in der Region erfolgt waren. Für die Kids war’s natürlich schwierig, plötzlich in Adelaide in die Schule gehen zu müssen. Aber besser als das Homeschooling am Laptop wie in England war das allemal.

Ihre Töchter sind jetzt drei, fünf und acht Jahre alt, und Sie betonen häufig, wie wichtig es für Sie ist, die Familie bei der Arbeit dabeizuhaben. Haben Sie schon Jobs abgesagt, weil das zu kompliziert wurde?

Selbstverständlich. Aber meine Frau und ich haben da auch keine grundsätzlichen Regeln, sondern besprechen die Lage von Fall zu Fall neu. Bislang ist es uns eigentlich immer gelungen, dass mich alle zu Dreharbeiten begleiten, zumindest für einen Großteil der Zeit. Solange die Mädchen noch recht jung waren, ließ sich das oft ganz gut machen. Doch so langsam wird das mit der Schule definitiv schwieriger, weswegen ich auf absehbare Zeit versuchen werde, überwiegend in Großbritannien oder zumindest Europa zu drehen. Mein nächster Film entsteht komplett in London, da kann ich jeden Abend nach Hause kommen. Der danach vermutlich auch. Würde man mir „The Tourist“ und fünf Monate in Australien heute anbieten, würde ich die Rolle vermutlich nicht annehmen. Dass ich mir das erlauben konnte, ist natürlich ein großer Luxus.

Und liegt auch daran, dass Ihre Ehefrau Amelia Warner als Filmkomponistin praktisch von überall aus arbeiten kann…

Definitiv, das ist ein entscheidender Faktor. Mehr als ein Keyboard und einen Laptop braucht sie nicht. Wobei auch sie demnächst einen neuen großen Auftrag hat, für den es nicht schadet, in London zu sein, wo all die Musiker sind, mit denen sie arbeitet. Es ist also für unser beider Karrieren in der nahen Zukunft von Vorteil, wenn wir jetzt eine Weile zu Hause bleiben.

Können Sie sich denn überhaupt auf Familienalltag konzentrieren, während Sie eine psychologisch womöglich anspruchsvolle Rolle spielen?

Wie man seine Rolle abends wieder ablegt, habe ich bei der Serie „The Fall“ gelernt, in der ich einen Serienmörder spielte. So etwas kann man nicht mit sich herumtragen, und tatsächlich habe ich bei fast allen großen Kolleginnen und Kollegen erlebt, dass sie spätestens abends im Restaurant wieder ganz sie selbst und nicht mehr in der Rolle waren. Und ganz ehrlich: Die Kinder würden mir dazu auch kaum eine Chance lassen. Wenn ich durch die Tür komme, dann bin ich Papa, und dann geht’s um Themen wie Abendbrot, Händewaschen oder das Bad vorm Schlafen. Was ich tagsüber gemacht habe, darf dann keine Rolle mehr spielen.