FDP-Grünen-Selfie : Schatz, ich habe das Internet kaputtgemacht

Das Internet ist explodiert, und die Menschen finden das gut! Keine Sorge, Sie müssen jetzt nicht panisch ihren kleinen W-Lan-Bogen kontrollieren, das Internet ist natürlich nicht wirklich explodiert, das ist nur ein Bild, und um Bilder soll es hier gehen. Besser gesagt: um ein Bild, das Bild nämlich, das für besagte – bildliche! – Explosion verantwortlich war: Wissing! Baerbock! Lindner! Habeck! Alle zusammen auf einem Selfie, ähm, hallo? War doch klar, dass ihr das Internet kaputtmacht, oder?

Johanna Dürrholz Redakteurin im Ressort Gesellschaft bei FAZ.NET Folgen Ich folge

Sie finden das jetzt gut, klar, weil solche Bilder nicht nur Zerstreuung bieten und sich hervorragend für Memes noch und nöcher eignen. Aber fragen Sie mal uns! Wir Armen werden morgens aufgeregt angerufen: „Hast Du schon das FDP-Grünen-Selfie gesehen??!“ – „Das ähm was?“ – „DAS Selfie? Das ist, also spätestens seit dem Papageien-Merkel-Bild, das Bild des Jahres, wenn nicht das Bild der BTW (BTW = Twitter-Blödel-Sprech für Bundestagswahl, Zwinki-Zwonki).“ – „Ähm ja, und jetzt?“ – „Wir brauchen eine Stilkr…“ Das Wort können wir nicht mal mehr zu Ende schreiben, Entschuldigung! Stilkritik, heul!! Jetzt müssen wir wieder mal auf Anhieb lustig sein. Aber Leute, das muss fließen! Das kann man nicht einfach so, weil irgendeine dirttklassige Boy-Girl-Band („An den Bass sollten wir ´ne Frau stellen, Jungs!“) irgendwelche Urlaubsselfies postet, weil sie jetzt Electronica machen.

Wir verlegen uns heute also auf eine bierernste Bier-, ähem, Bildanalyse. Was ist passiert? Annalena Baerbock, Robert Habeck, Christian Lindner und Volker Wissing haben alle ein und dasselbe Vierer-Selfie auf ihrem jeweiligen Instagram-Kanal veröffentlicht. Dazu schreiben sie auch alle haargenau das Gleiche: „Auf der Suche nach einer neuen Regierung loten wir Gemeinsamkeiten und Brücken über Trennendes aus. Und finden sogar welche. Spannende Zeiten.“ Also, unser Ressortleiter hätte uns das „Trennendes“ auf jeden Fall rausredigiert, Partizip Präsens voll von gestern. Und ansonsten? Sind die Selfies gar nicht so gleich, wie sie im ersten Moment scheinen.

Die Politiker (Baerbock ist mitgem…) benutzen zum Beispiel unterschiedliche Filter: Volker Wissing, der Älteste der Runde, hat mutmaßlich das Original gepostet, ohne großartige Bearbeitung. Das könnte man jetzt böse auf mangelnde Social-Media-Kompetenzen schieben, die FDP hat aber erstens in genau diesen sozialen Medien einen recht erfolgreichen Wahlkampf geführt, und zweitens gilt ein Bild ohne auffälligen Filter inzwischen schon als authentisch. Man kann allerdings vermuten, dass die Smartphone-Frontkamera von Wissing, der das Selfie augenscheinlich geschossen hat, einen integrierten Weichzeichner hat. In seinen zwei Sätzen hatte sich übrigens zunächst noch ein Fehlerchen eingeschlichen: „Trennenden“ statt „Trennendes“ stand da. Wurde inzwischen aber korrigiert, Politiker sind lernfähig.