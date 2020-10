Wenn Influencer Zahlen schönen : Mit Fake-Followern zum fetten Werbedeal

Der Daumen hat wieder einmal wie von selbst die Instagram-App gefunden. Auf dem Bildschirm: Palmen, Yachten, Luxusautos – der Finger scrollt durch Urlaubskulissen. Dann Supreme-Shirts, Balenciaga-Jacken, Yeezy-Sneaker – Markenkleidung. Es folgen Produktplazierungen, gesponserte Posts, Dauerwerbesendungen. Und schon hat man den nächsten Kauf getätigt.

Das Influencer-Marketing hat in der Corona-Krise noch einmal an Einfluss gewonnen. Viele Marken lassen ihre Produkte in den sozialen Netzwerken von den Idolen des Internets anpreisen. Je nach Reichweite des Influencers wird diese Art der Werbung mal nur mit Gratisprodukten, mal mit beträchtlichen Summen vergütet. Und während die Marken davon profitieren, ihre Produkte wie persönliche Kaufempfehlungen vermarkten zu lassen, verdienen einige Influencer mit solchen Werbeverträgen längst ihren Lebensunterhalt.