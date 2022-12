F.A.Z.-Magazin-Titelbilder : Welches Cover ist am schönsten?

Dem Blick muss man erst mal standhalten, der geht durch Mark und Bein. Es ist José Pedro Prados Martín, früher Matador, heute Leiter einer Stierkampfschule, fotografiert von Timm Kölln, der uns so eindringlich anschaut vom Cover unseres Juni-Magazins. Paul Ingendaay ist für die Titelgeschichte einer Frage nachgegangen, die in der hitzigen Debatte um Stierkämpfe oft vergessen wird: Wer sind eigentlich die Tiere? Und was ist das Geheimnis des sagenumwobenen Kampfstiers?

Und es ist nicht das einzige Coverbild, das eine gewisse Mystik umgibt, das fast schon geheimnisvoll wirkt: Im Dezember zeigen wir die außerirdische Schönheit unseres Alls auf dem Cover – die Bilder des James-Webbs-Teleskops sind wahrlich von astronomischer Größe.

Und dann gibt es noch solche Momente, die wie zufällig festgehalten scheinen, aber ganz viel über einen Menschen, seine Gefühlswelt, seine Haltung zum Leben sagen. So ist es Jens Gyarmaty mit dem Entertainer Kurt Krömer gelungen, den er wie beiläufig zeigt, rauchend in Berlin – was sonst?

Nun sind aber Sie gefragt: Welches der 14 Magazin-Cover aus diesem Jahr gefällt Ihnen am besten? Stimmen Sie ab: