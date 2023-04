Mysteriöse, manchmal finster wirkende Frauen, die ebenso stark wie verführerisch auftreten können, sind schon lange das Markenzeichen von Eva Green, die ihre Karriere vor 20 Jahren in Bernardo Bertoluccis kontrovers-offenherziger Dreiecksgeschichte „Die Träumer“ begann. Die in Großbritannien lebende Tochter einer französischen Schauspielerin und eines schwedischen Zahnarztes spielte schwer durchschaubare Figuren, die womöglich nicht immer nur Gutes im Schilde führen, im James Bond-Abenteuer „Casino Royale“ genauso wie in der Comic-Verfilmung „300: Rise of an Empire“, der Horror-Serie „Penny Dreadful“ oder Tim Burtons „Die Insel der besonderen Kinder“. Nach dem Politthriller „Liaison“ (zu sehen bei AppleTV+) ist sie nun als Mylady de Winter in „Die drei Musketiere – D’Artagnan“ (seit 13. April im Kino) erneut in einer Version ihrer Paraderolle zu sehen (ein zweiter Teil soll im Dezember folgen). Wir waren dafür mit ihr in einem Pariser Luxushotel verabredet – und sprachen dann erkältungsbedingt doch nur von einem Zimmer zum nächsten via Zoom.

Frau Green, die Zahl der Verfilmungen von Dumas‘ Klassiker „Die drei Musketiere“ lassen sich längst nicht mehr an zwei Händen abzählen. Mussten Sie kurz gähnen, als man Ihnen die Rolle in dieser neuen Version anbot?

Das hätte ich, wenn es bloß eine weitere, ewig gleiche Version der altbekannten Geschichte gewesen wäre. Aber ich merkte schnell, dass es sich dieses Mal um eine letztlich sehr viel modernere Fassung handelt. Die Balance aus Humor und Düsternis ist eine, die man sonst nicht immer findet. Außerdem sind die Figuren dieses Mal deutlich komplexer, abgründiger und letztlich menschlicher. Im Vergleich zu früheren Verfilmungen ist da sehr viel mehr Fleisch am Knochen, um es mal so auszudrücken. Ich zumindest konnte mich das erste Mal wirklich mit diesen bald 200 Jahre alten Figuren identifizieren.

Auch mit Ihrer Rolle, der Mylady de Winter? Die ist sonst ja häufig mal das etwas eindimensionale Klischee einer intriganten Femme fatale, oder?

Da ist etwas dran. Und natürlich war auch genau das meine Sorge, denn auf eine Figur, die wirklich nicht mehr als ein Klischee-Bösewicht ist, hätte ich keine Lust gehabt. Doch dann las ich die Drehbücher – alle beide, denn es handelt sich ja um einen Zweiteiler – und war begeistert, was man dieses Mal aus der Figur herausgeholt hat. Für mich ist sie hier eine Feministin, eine Art Außenseiterin und unbedingt ihrer Zeit voraus. Natürlich versteht sie es nach wie vor, ihr Umfeld zu manipulieren, und ist ein skrupelloses Chamäleon. Aber sie hat auch ein Herz, und man kann unter all der Fassade, diesem Panzer der Verhärtung, erkennen, dass es schwer verletzt ist. Das fand ich an der Rolle so reizvoll.

Dem Vernehmen nach handelt es sich bei den Filmen um eine der teuersten europäischen Produktionen aller Zeiten. Macht ein großes Budget automatisch auch Ihre Arbeitsbedingungen komfortabler?

Sie meinen, weil dann das Catering besser oder der Maskenwagen größer ist? Sicherlich merkt man da Unterschiede, aber aus künstlerischer Sicht finde ich das Talent der Beteiligten viel entscheidender als das Geld. Und da war ich dieses Mal doch beeindruckt. Allen voran von unserem Kameramann Nicolas Bolduc, dessen Bilder zum Teil ja aussehen wie wunderschöne Gemälde. Auch die Actionszenen finde ich spannender als in vielen anderen Filmen, einfach weil man so nah herankommt an die Personen und beinahe mittendrin ist in ihren Kämpfen.

Mit Vincent Cassel, der den Athos spielt, waren Sie gerade auch in der Serie „Liaison“ zu sehen. Ist es Zufall, dass Sie direkt danach erneut gemeinsam vor der Kamera standen?

Eigentlich muss ich mal Vincent fragen, wie das abgelaufen ist. Ich glaube, dass er – noch bevor wir überhaupt mit dem Dreh zu „Liaison“ begonnen hatten – meinen Namen bei den Produzenten von „Die drei Musketiere“ für die Mylady-Rolle ins Spiel gebracht hatte. Dabei kannten wir uns da persönlich noch gar nicht! Wenn das wirklich so war, sollte ich mal überlegen, ihn als meinen Agenten zu nehmen, oder? Es war in jedem Fall ein Segen, dass wir uns dann so gut verstanden haben, denn gleich zwei so große Projekte mit jemandem zu drehen, den man nicht leiden kann, stelle ich mir dann doch recht unangenehm vor.