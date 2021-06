Die Begegnung mit Måneskin ist deshalb im ersten Moment verstörend. Mittwoch, Dachgeschoss im neuen Sony-Hauptquartier in Berlin: Die vier Italiener sind gerade zu einer zweiwöchigen Promotion-Tour durch Europa gestartet, nachmittags gibt es ein kurzes Livekonzert in einem queeren Club in Neukölln, das von TikTok gestreamt wird. Etwa eine Million Zuschauer werden einschalten, sogar in Brasilien, bei Sony ist man deshalb ziemlich aufgeregt. Aber zunächst stehen da diese wunderschönen Geschöpfe in einem Tross von Leuten – Management, PR, ein Stylist, ein Fotograf und Menschen, die bei Bedarf Smartphones halten oder Zigaretten reichen – und wirken wie Kunstfiguren aus einem Hollywoodfilm. Transparente Rüschenblusen zu Blazern und Schlaghosen aus Leder, selbst die Plateauschuhe, alles nigelnagelneu, die Gesichter sehen vor lauter Make-up schon in echt nach Hochglanzmagazin aus. De Angelis und Raggi können aus ihren Smokey Eyes gar nicht anders als blasiert und gelangweilt dreinblicken. Auf den Bildern, später, ist das sicherlich cool.

Klar, denkt man plötzlich: Diese Truppe ist schon seit ihrem Erfolg bei einer italienischen Castingshow im Winter 2017 bei Branchenriese Sony unter Vertrag. Natürlich hat die Musikindustrie ihre Finger im Spiel, wenn sich eine Band von Oliviero Toscani halbnackt fotografieren und von Etro einkleiden lässt. Auch eine Villa in Rom mit Pool, um dort, zurückgezogen vom Rest der Welt, neue Songs zu schreiben, mietet man vermutlich nicht einfach so. Und wer sonst war schon kurz vor dem Winterlockdown zwei Monate in London, zur Inspiration? Nach dem TikTok-Konzert in Berlin – De Angelis und David tragen jetzt Netzshirts, die bei jeder Bewegung funkeln, die nackten Brustwarzen beider sind mit schwarzem Tape kreuzweise überklebt – posiert die Band mit ein paar Influencern für Fotos. In der Social-Media-Fachwelt nennt man das „Content produzieren“. Was aber heißt das für eine Band, die das Hohelied der Authentizität anstimmt? Wie echt ist Måneskin? Und ist dieser demonstrativ-lässige Umgang mit Sexualität und Rollenklischees angesichts des popkulturellen Zeitgeists mehr als Marketing und Kalkül?