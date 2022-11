Unser Lied für Liverpool : NDR sucht Künstler für den Eurovision Song Contest 2023

Es wird also im Frühjahr 2023 wieder einen nationalen Vorentscheid geben: Wie der für den Eurovision Song Contest (ESC) zuständige Sender NDR am Mittwoch mitteilte, können sich von sofort an Sängerinnen und Sänger sowie Bands mit ihren Liedern per Video bewerben. „Pop oder Country, Electro oder R'n'B, Schlager oder Rock: den Musikstilen sind keine Grenzen gesetzt“, heißt es dazu von Seiten des NDR. Wer Deutschland im nächsten Jahr am 13. Mai im Finale des ESC in Liverpool vertreten will, kann sich über die offizielle ARD-Seite zum ESC, eurovision.de, bewerben.

Bewerbungen über TikTok

Erstmals in diesem Jahr ist zudem die Plattform TikTok bei der Suche nach dem deutschen ESC-Act eingebunden: Unter dem Hashtag #UnserLiedFürLiverpool können sich nach NDR-Angaben dort Interessierte bewerben und sich der TikTok Community stellen. Die aussichtsreichsten Beiträge auf der sozialen Plattform, die den ESC-Richtlinien entsprechen, werden dann noch einmal zur Abstimmung gestellt. Wer bei TikTok gewinnt, ist direkt beim Vorentscheid dabei. Der NDR will darüber hinaus auch selbst auf Künstlerinnen und Künstler zugehen. Einsendeschluss ist schon Ende diesen Monats, am 28. November.

Die Künstler, die im Vorentscheid „Unser Lied für Liverpool“ Anfang März gegeneinander antreten werden, sucht ein Team aus Fachleuten aus. „Zu diesem Team gehören beratend Expertinnen und Experten aus der Musikbranche, der deutschen ESC-Delegation, der internationalen ESC-Welt sowie der ARD-Popradios“, teilt der NDR weiter mit. Die Popwellen unterstützen erneut den ESC Vorentscheid. Erst nach Sichtung aller Beiträge soll festgelegt werden, wie viele Acts in den Vorentscheid kommen. Über den Finalteilnehmer im Vereinigten Königreich stimmen unter anderen die Hörer der ARD Popradios ab – also von Antenne Brandenburg, BAYERN 3, Bremen Vier, hr3, MDR Jump, NDR 2, SR 1, SWR3 und WDR 2. Das Ergebnis fließt in die Gesamtwertung mit ein.

Deutsche Erfolge sind selten

Schon in diesem Jahr hatte es einen Vorentscheid gegeben. Sieger war Malik Harris, der mit seinem Lied „Rockstars“ allerdings im Finale in Turin auf den letzten Platz kam. In den beiden Jahren davor hatte der NDR den deutschen Kandidaten intern bestimmt. Jendrik trat 2021 in Rotterdam an und wurde Vorletzter, Ben Dolic sollte 2020 Deutschland mit „Violent Thing“ ebenfalls in Rotterdam vertreten. Der ESC musste wegen Corona allerdings abgesagt werden. Deutschland schaffte es in den vergangenen zehn Jahren nur einmal unter die besten zehn: 2018 kam Michael Schulte mit seinem selbst geschriebenen Lied „You Let Me Walk Alone“ in Lissabon auf einen hervorragenden vierten Platz.

Wie der Chef des ARD-Teams für den ESC beim NDR, Andreas Gerling, am Mittwoch mitteilte, liegt dem Sender der Wettbewerb, Europas größte Musikshow, sehr am Herzen. „Und wir treten an, um vorn mitzuspielen. Wer sich also zutraut, mit hoher Qualität Deutschland musikalisch wieder nach vorn zu bringen, ist uns herzlich willkommen.“

Der ESC 2023 findet in Liverpool statt, obwohl die ukrainische Band Kalush Orchestra im Mai in Turin mit „Stefania“ haushoch gewonnen hatte. Aus Sicherheitsgründen entschied die Europäische Rundfunkunion aber, den Wettbewerb an das zweitplazierte Land, das Vereinigte Königreich, zu vergeben. In Liverpool treten Künstler aus 37 Ländern gegeneinander an. Neben Deutschland sind auch Frankreich, Italien, Spanien sowie Titelverteidiger Ukraine und Gastgeber Vereinigtes Königreich direkt fürs Finale qualifiziert.