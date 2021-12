Enkelin von Peggy Guggenheim : „Kunst kann Freude und Ärger bereiten“

Aktualisiert am

Sie hütet den Schatz: Karole Vail, im Garten der Sammlung, arbeitet am Erbe ihrer Großmutter. Bild: Helmut Fricke

Karole Vail, Direktorin der Guggenheim Collection in Venedig, spricht im Interview über ihre Großmutter Peggy Guggenheim, Museen in Zeiten der Pandemie und den Touristenandrang in der Lagunenstadt.