Experten geben Tipps : Wie kann man zu Hause am besten Energie sparen?

Manchmal muss man mit der schlechten Nachricht beginnen. Der wichtigste Energiespartipp ist am schwersten umzusetzen. Denn er mäkelt an unseren Gewohnheiten herum: sofort mit dem Spa­ren anfangen, nicht warten. „Man liest so viel zum Thema, aber glaubt, das hat nichts mit einem zu tun“, sagt Pia Anderer von der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen. Das sei ein Irrtum.

Um seinen Energieverbrauch zu reduzieren, reichen schon ein paar Handgriffe, die zu Automatismen werden. Die gute Nachricht: Geduld zahlt sich aus – im wörtlichen Sinn. Und nicht alle schlechten Nachrichten sind schlechte Nachrichten: Wer allein wohnt, hat eine schlechtere Ausgangssituation, denn allein verbraucht man durchschnittlich 76 Prozent mehr Energie als jemand, der sich eine Wohnung mit zwei anderen teilt. Allerdings: Wer viel verbraucht, kann auch mehr sparen. Das ist doch was!

Kleine Elektrogeräte

Die erste Einsparquelle folgt dem abgedroschenen Motto: Kleinvieh macht auch Mist. Nur rund 14 Prozent der Energie, die in einem Privathaushalt verbraucht werden, entfallen auf Elektrogeräte und Beleuchtung. Allerdings muss man ro­bust sein, wenn man kalt duscht oder den Herbst ohne Heizung verbringen will. Strom zu sparen spürt man dagegen nicht. Nur die eigene Bequemlichkeit muss man etwas strapazieren – und die Naivität ablegen, dass alles so ist, wie es scheint. Der Aus-Knopf der Kaffeemaschine schaltet die Maschine aus? Mitnichten.

Durch das allgemeine Stromnetz fließt Wechselstrom, die meisten haushaltsüblichen Elektro­geräte laufen aber nur mit Gleichstrom. Deshalb ist ihnen in der Regel ein Trafo eingebaut, der den Wechselstrom in Gleichstrom umwandelt. Weil es günstiger und leichter zu verbauen ist, befindet sich der Ausschalter der Geräte erst hinter dem Trafo. Strom wird also auch dann umgewandelt, wenn das Gerät ausgestellt ist. „Das sieht man mit einem Wärmebild, der Trafo ist noch warm“, sagt Verbraucherschützerin Anderer. Laut Andreas Halatsch vom Umweltbundesamt heizen die Netzteile teils gar nicht mehr auf, für Verbraucher ist es dann umso schwerer zu erkennen, dass das Gerät noch Strom verbraucht: „Es gibt nur noch ganz wenige Geräte, die wir zu 100 Prozent ausmachen.“

Dann ist da der Stromverbrauch im Stand-by-Modus. „Die Geräte sind zwar sparsamer geworden, aber wir haben im­mer mehr Geräte“, sagt Anderer. Laut Verordnung der Europäischen Kommission dürfen Elektrogeräte ohne Internetverbindung in Stand-by seit 2013 nicht mehr als 0,5 Watt verbrauchen, Elektro­geräte mit Internetverbindung je nach Art seit 2017 nicht mehr als drei bis zwölf Watt. Das ist zwar nicht viel, aber eben auch gar nicht nötig. Selbst wenn ein Gerät im Ruhemodus nur ein Watt je Stunde verbraucht: Das Jahr hat 8760 Stunden.

Nimmt man großzügig an, das Geräte laufe 4000 Stunden davon nur im Stand-by-Modus, ergibt das vier Kilowattstunden. Hat man zehn Geräte, sind es schon 40 Kilowattstunden im Jahr. Alle Stand-by-Geräte in Deutschland könnten mehr als zehn Milliarden Kilowattstunden jährlich verbrauchen. „Es gibt diese alte Redewendung: Ein Atomkraftwerk (AKW) läuft nur für Stand-by-Geräte“, sagt Anderer. Tatsächlich er­zeugt ein AKW etwa neun bis 14 Milliarden Kilowattstunden jährlich.