Interview mit Elena Uhlig : „So, was ist? Unterhalt uns!“

Frau Uhlig, wie viele Follower haben Sie auf Instagram?

Seit vorletzter Woche 100.000. Wenn man bedenkt, dass es vor einem Jahr noch 6000 waren, ist das eine Menge.

Sie sind aber schon länger auf Instagram?

Ich hatte natürlich schon lange einen Account, wie Schauspieler den so haben, weil das für Filmproduktionen angeblich immer wichtiger wird und auch, wie viele Follower man hat. Aber dass ich mein Mittagessen abfotografiere oder mich mit einem Froschmund hinstelle und ein Foto mit fünf Filtern von mir mache, das bin ich nicht.

Jetzt liefern Sie beinahe täglich Videos auf ­Instagram, haben dort eine eigene Talkshow, eine Koch- und Erklärkolumne. Wie kam es dazu?

Durch Zufall. Im ersten Lockdown letztes Jahr habe ich gleich am ersten Tag zu meinem Partner gesagt: „Wir müssen uns irgendwie verhalten.“

Wie meinten Sie das?

Ich finde, der Narr muss auch in schwierigen Zeiten aufspielen und das Volk unterhalten. Das sehe ich wirklich als meine Aufgabe: Menschen zu unterhalten. Obwohl ich eigentlich gesagt hatte, wir treten nicht mehr zusammen auf . . .

Ihr Lebensgefährte ist der Schauspieler Fritz Karl. Warum wollten Sie nicht mehr gemeinsam auftreten?

Er macht ja die anspruchsvollen Sachen, und ich sehe mich eher als Volksschauspielerin. Mich hat gestört, dass wir plötzlich für viele von Beruf Paar waren, dabei hat ja jeder eine eigenständige Karriere.

Aber dann kam der erste Lockdown . . .

Genau, und ich sagte: Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Herr Karl war erst mal skeptisch. Er hat überhaupt keinen Zugang zu sozialen Medien. Er würde niemals ein Foto posten: „Hallo, ich steig jetzt in den ICE.“ Damals ab Tag 1 des Lockdowns habe ich ihn jeden Tag damit genervt, dass wir etwas machen müssen. Und am Freitag hat er gesagt: „Dann setzen wir uns jetzt vor diese ­weiße Wand.“ Das haben wir gemacht, ich habe die Kamera mit der Hand gehalten, damals noch im Querformat, was ja auf Instagram eigentlich nicht geht. Er sagte: „Dann red!“ Dann habe ich geredet über den Tag 5 im Lockdown. Nach 30 Sekunden habe ich abgebrochen: „Du musst was sagen.“ Er: „Nee. Ich sag nix.“ Und dieses Video habe ich dann auf Instagram gestellt. Und dann ist etwas passiert, was ich vorher gar nicht verstanden habe: was es heißt, wenn etwas viral geht.

Wie zeigte sich das?

Die Leute haben das Video wie wahnsinnig geteilt. Und dann haben wir das am nächsten Tag noch mal gemacht. Am Anfang hatte ich 6000 Follower, eine Woche später waren es schon 10 000. Natürlich gibt es viele Menschen auf Instagram, bei denen geht es um Millionen. Aber in unserer kleinen Welt ist die Zahl von Tag zu Tag exponentiell gestiegen. Und die Leute kommentierten: „Ihr seid unser einziger Lichtblick“ und „Wenigstens einmal am Tag lachen“. Wenn wir bis abends um halb sieben nichts reingestellt hatten, kamen schon die ersten Nachfragen.

Sie haben dann eine Art Videotagebuch geführt: Sie die aufgedrehte Ehefrau und Fritz Karl der schweigende Mann. Das wurde zum Kult. Die Leute gründeten eine Petition „Rettet Herrn Karl!“ Wie hat die Zusammenarbeit funktioniert als Paar, das eigentlich nicht mehr zu­sammen auftreten wollte?

Einerseits haben wir improvisiert. Andererseits habe ich einen Künstler an meiner Seite, bei dem alles immer Gehalt haben muss. Ich bin da eher der Haudrauf. Ich habe zum Beispiel mal gesagt: „Komm, wir singen ,Im Wagen vor mir sitzt ein ­junges Mädchen‘. Das ist lustig.“ Da hat er gesagt: „Ich mach nix, weil es lustig ist. Warum machen wir das?“ Also musste erst ein schöner Tag kommen, damit man dann sagen kann: „Ach, es ist so ein schöner Tag, man würde so gerne mit dem Cabrio fahren, aber wir haben keins.“ Und dann spielen wir, dass wir ausfahren, und singen.