Iris Mönch-Hahn musste im Jahr 2020 die letzte deutsche Buchhandlung in Paris schließen. Nun ist sie zurück – und verkauft ihre Bücher direkt an der Seine.

Ihre Geschichte klingt wie ein Film, unterlegt von Chanson-Musik: Eine Deutsche eröffnet in der französischen Hauptstadt einen Buchladen, ist mit ihrem Hund Rousseau Stammgast im Café „Les Éditeurs“, diskutiert mit passionierten Lesern über Philosophie – muss ihr Geschäft aber wegen der ständig wild demonstrierenden Franzosen schließen. Doch das gute Ende kommt so sicher wie der schwarze Kaffee als Krönung eines Viergangmenüs: Durch einen Wettbewerb beim Pariser Rathaus bekommt die Heldin einen Stand als „Bouquinistin“ in Toplage an der Seine und gehört nun als Buchverkäuferin unter freiem Himmel zum Pariser Stadtbild wie Eiffelturm, Pont Neuf und Bateaux Mouches.



Die Geschichte ist wahr. Seit Ende Juni 2023 steht Iris Mönch-Hahn als erste deutsche Händlerin gebrauchter Literatur vor ihren vier dunkelgrünen Bücherboxen am Quai Voltaire.

„Wenn man einmal hier gelebt hat, ist man für das Leben verdorben“

Die Berichte über die gewaltsamen Unruhen im Großraum Paris, die nach der Erschießung des Jugendlichen Nahel M. ausbrachen, klingen hier wie von einem anderen Planeten. Die Sonne scheint auf das breite Trottoir mit Blick auf den Louvre, der geliebte Jack-Russell-Terrier mit dem Namen des französischen Philosophen döst im Schatten des Sonnenschirms, und die 56-jährige Niederbayerin sortiert ihre Bücher: Taschenbuchausgaben von Simone de Beauvoirs „Auge um Auge“ und „Heldenplatz“ von Thomas Bernhard liegen neben Bölls „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ und Dürrenmatts „Der Besuch der alten Dame“. Ein gerahmtes Schild mit der Aufschrift „Lesen gefährdet die Dummheit“ thront über der französischen Übersetzung von Thomas Manns „Der Erwählte“, ein Buch von Florian Illies steht neben einem eindrucksvollen Wälzer über Kardinal Mazarin. Davor prangt ein Herz mit der Aufschrift „Coup de Cœur“ – besondere Empfehlung. Oder: Herzenssache.