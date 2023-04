Paris wirkt dieser Tage so, als wolle die Stadt sich als Drehort für eine Zombie-Version von „Emily in Paris“ bewerben. Auf den Trottoirs türmen sich Müllsäcke. Die Stadt der Liebe lockt nicht mit dem Parfüm des romantischen Stelldicheins, sondern mit fauligem Geruch.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Wer wie die junge Amerikanerin aus der populären und viel diskutierten Netflix-Serie in High Heels vorbei stöckelt, droht die Ratten aufzuscheuchen. Abends muss man sich vorsehen, nicht in eine wilde Demonstration gegen die Rentenreform beziehungsweise an rabiate Polizisten zu geraten. Die Liste der Passanten, die versehentlich eine Nacht in Polizeigewahrsam verbringen mussten, wird immer länger. In den sozialen Netzwerken kursieren unzählige Videoclips, die Emily – die in der Serie ja eigentlich ihren Traumjob in Paris ergattert hat – vor brennenden Barrikaden oder überquellenden Mülleimern in Szene setzen. Der Fan­tasie sind keine Grenzen gesetzt. Die ironischen Episoden tragen Titel wie „Emily hat eine Ratte in der Rue de ­Bretagne gesehen“ oder „Emily im Straßenkampf“.