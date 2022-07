Ein Emu geht viral : „Emmanuel, lass das!“

Emmanuel ist aufdringlich. Und er sabotiert gerne andere. Immer wenn Taylor Blake gerade in die Kamera spricht, stapft Emmanuel durchs Bild: hinter ihr, vor ihr. Gerne bleibt er direkt vor der Kamera stehen, hält sein Gesicht hinein, und schubst dann das Stativ um.

Emmanuel hat Glück. Denn wirklich böse ist Blake ihm nie, auch wenn sie versucht, ihn aufzuhalten. „Emmanuel, lass das“, ruft Blake immer wieder. Meistens hört Emmanuel nicht. Emmanuel ist ein Emu, und er lebt auf Blakes Hobby-Farm im Süden Floridas. Und vermutlich ist Emmanuel derzeit der berühmteste Emu der Welt, vielleicht der berühmteste Emu jemals.

Mehr als 1,7 Millionen Menschen folgen bereits dem Tiktok-Kanal, den Emmanuels Besitzerin für ihre „Knuckle Bump Farm“ angelegt hat. Auf Instagram sind es weitere 640.000, auf Twitter 770.000. Die meisten sind erst vor wenigen Wochen dazu gekommen. Aktiv ist Blake in den sozialen Medien zwar schon länger: Angefangen hat sie mit Fotos und Videos der verschiedenen Kühe, die hauptsächlich auf der Farm leben. Den Durchbruch brachte aber erst der sieben Jahre alte Emu, der seit Anfang Juli regelmäßig durchs Bild schleicht.

Emmanuel bleibt auf dem Boden

Auf Emmanuel ist Verlass. Er liebt die Kamera. Oder auch nicht, sonst würde er vielleicht nicht so vehement nach ihr picken. Auf jeden Fall scheint er immer zur Stelle zu sein, wenn Blake ein Video aufnehmen will – die stets herrlich auf den Emu reagiert. Ihr Ausruf „Emmanuel, lass das“, ist längst zum Running-Gag unter ihren Fans geworden. In einem anderen Video versucht sie es mit umgekehrter Psychologie: „Mach doch!“. Diesmal hört Emmanuel: Er wirft die Kamera um. „Wie fühlst du dich jetzt?“, fragt seine Besitzerin. „War es das, was du dir im Leben immer gewünscht hast? Fühlst du dich jetzt erfüllt?“

Der überraschende Erfolg scheint das Leben von Taylor Blake binnen kurzer Zeit ziemlich auf den Kopf gestellt zu haben. „Die vergangenen zwei Wochen haben in mir einen Funken gezündet, den ich lange nicht gespürt habe“, schrieb sie Anfang der Woche auf Twitter. Wenige Tage zuvor hatte der bekannte Moderator Jimmy Fallon sie in seine „The Tonight Show“ eingeladen. Auch die Washington Post hat schon angerufen: Als Blake Emmanuel zum Gespräch dazu holen wollte, verweigerte der Emu aber den Kommentar und trabte davon. „Emmanuel ist der Typ, der auf dem Boden bleibt“, sagte Blake der Zeitung. „Ich glaube nicht, dass ihm der Ruhm wichtig ist.“

Mehr zum Thema 1/

Pausen kriegt Emmanuel auch. Auf Blakes Farm leben nämlich noch genug andere freche Tiere. Zum Beispiel das Reh Princess. Der Kamera schenkt es weniger Beachtung, es buhlt lieber um die Aufmerksamkeit seiner Besitzerin, schlabbert an ihrer Schulter oder springt sogar an ihr hoch. Während Blake versucht, herauszufinden, was das Reh vorhat, wendet Emmanuel sich ab. Da hält er sich dann doch lieber raus.