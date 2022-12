Brooklyner Stadtviertel Dumbo : New York Citys neues Trendviertel

Schon von weitem hört man sie. Gleich mehrere Maschinen heulen laut auf. Die Touristen drehen sich erschrocken um, ein Pizzabäcker schaut genervt in Richtung Washington Street. Er weiß schon, woher das kommt. Um die Ecke sieht man sie dann, Pamela und ihre Freunde. Sie sitzen auf ihren Motorrädern, geben noch ein paar Mal im Leerlauf Gas und lachen. In Deutschland gilt so ein Lärm als Nötigung. Aber in Amerika, erst recht in New York, ist eben alles größer, höher, lauter.

Alfons Kaiser Verantwortlicher Redakteur für das Ressort „Deutschland und die Welt“ und das Frankfurter Allgemeine Magazin. Folgen Ich folge



Deshalb lachen auch die Touristen, die hier herumstehen. Viele sind gekommen in diese schöne Straße in Brooklyn, die unter der Manhattan Bridge hindurch über den East River auf Midtown Manhattan schaut. Meist sind es Dutzende, manchmal Hunderte gleichzeitig, die sich vor der Kulisse abbilden lassen oder sich gleich selbst fotografieren. Das geht den ganzen Tag so, vor allem samstags und sonntags. Am Abend werden die Fotos sogar noch besser: Wenn sich der Dunst über Manhattan verzogen hat, ist unter dem Bogen der Manhattan Bridge in der Ferne das hell angeleuchtete Empire State Building zu sehen.