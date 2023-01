Neue Staffel „Emily in Paris“ : Emily ante portas

Bisher beleidigte Emily in furchtbar bunten Outfits und mit infantilem Benehmen die Pariser Eleganz. In der dritten Staffel kommt sie damit nicht so leicht davon.

Es ist eine kathartische Szene, als Sylvie an ihrem Schreibtisch sitzt und Emily, die in ihrem Türrahmen steht, einmal deutlich sagt: „Ich glaube, du hast genug getan. Könntest du bitte die Tür schließen?“ Aber was, wie!, entgegnet Emily. „Das ist Business, Emily. Tür!“ Und Emilys Gesicht verschwindet hinter der Tür.

Fast drei Staffeln braucht es also, bis Sylvie, die französische Chefin einer Marketingagentur in der Serie „Emily in Paris“, der Titelfigur (gespielt von Lily Collins) in ruhigem Ton einen Riegel vorschiebt. Denn seit die motivierte Mitarbeiterin aus Chicago für sie arbeitet, musste Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) schon einige Male schimpfen: weil Emily sich nicht an Absprachen hält, wegen Emilys peinlichen Umgangs mit Kunden, weil Emily sich nicht bemüht, Französisch zu lernen. Dem Verhältnis von Sylvie und Emily scheint ein Satz der Schriftstellerin Edith Wharton zugrunde gelegen zu haben: „Im Vergleich zu den Frauen in Frankreich ist die durchschnittliche amerikanische Frau noch im Kindergarten.“

Ménage-à-trois in bunten Outfits

Mit ihrer infantilen Art kam die Amerikanerin jedoch stets durch: Irgendwie fanden sie die Kunden doch noch charmant, irgendwie gingen ihre Konzepte schließlich doch noch auf, und irgendwie können ja auch alle eigentlich Englisch sprechen. Das Leben in Paris fiel Emily also außerordentlich leicht: Mit furchtbar bunten Outfits beleidigte sie die Pariser Eleganz, hakte sich selbstvergessen zwischen ein Pärchen für eine Ménage-à-trois und lächelte dabei in einer amerikanischen Naivität einen französischen Snobismus weg. Die Serie bot also genug, worüber sich aufregen oder lachen ließ, und wurde 2020 dadurch schnell zur meistgeschauten Sendung auf Netflix.

Die in Paris lebende Modejournalistin Monica de La Villardière schrieb damals für die britische „Vogue“ einen Brief an Emily, um zumindest mit einigen Klischees aufzuräumen (beispielsweise, dass Franzosen nicht alle unhöflich oder sexistisch sind). Zwar würden sie und ihre Pariser Freunde über vieles in der Serie lachen, doch sei ihnen nicht klar, ob sie über das Richtige lachen.

Sollen nun die Franzosen oder die Amerikanerin unausstehlich sein? Werden hier Klischees absichtlich überzeichnet, oder wissen die Serienmacher nicht, wie man malt? Ist das Satire oder Seifenoper? Serienmacher Darren Star (der auch „Sex and the City“ produzierte) erklärte nur vage: Natürlich habe das wenig mit dem echten Paris zu tun – die Serie sei nur eine „glamouröse Vorstellung“ von Paris und seinen Bewohnern.

In der dritten Staffel bleibt sich die Serie als Seifenoper zumindest treu (Liebes-Dilemma am Traualtar, Produktplatzierungen, unnötige Gesangseinlagen, Cliffhanger). Auch verursacht Emily immer noch mittelschwere Katastrophen – doch schlägt sich die Serie erstmals auf die Seite der Franzosen. Denn Emily kann sich nicht mehr aus allem herauswinden.

Sie verscherzt es sich nicht nur mit irgendwelchen Parisern im Luxusmarketing – sondern mit der Familie de Leon, die ein gewisses Unternehmen namens JVMA führt. Es braucht keine große Transferleistung, um zu verstehen, welche mächtige Familie Emily da verärgert hat: Das Oberhaupt der echten Familie Pinault und Inhaber von LVMH ist kürzlich zum reichsten Mann der Welt geworden. Gegen den kommt selbst die kecke Emily Cooper nicht an. Also: Tür!

Vielleicht ist es ein Omen, dass zu Beginn der Staffel eine andere Amerikanerin in furchtbar bunten Outfits die Stadt verlässt. Die Chefin aus Chicago sieht ein: Wenn die Pariser einen nicht mögen, ist das schlecht fürs Business.

Emily orientiert sich daraufhin zumindest modisch an der Chefin aus Paris und trägt gedeckte Farben (an Sylvies Outfits von Schiaparelli, Valentino und Proenza Schouler zeigt sich, was Stil von Mode unterscheidet). Sie quatscht zwar immer noch rein, aber spricht nun ab und an Französisch. Und sie schließt die Tür, wenn Sylvie sie darum bittet. Eine vierte Staffel wird sie so wohl in Paris noch überleben: als Klischee, das sich anpasst.