Batik-Kerzen selber machen : Das Bananenbrot unter den Dekoartikeln

Im Lockdown sind unsere vier Wände gefühlt noch enger zusammengerückt. Wer es gar nicht mehr aushält und es sich leisten kann umzuziehen, macht das jetzt häufig. Alle anderen versuchen es positiv zu sehen. Einige erzählen, wie sie im Corona-Winter angefangen haben, viel Sport zu treiben, endlich kochen zu lernen, und dass sie jetzt auch damit weitermachen wollen. Wie man es noch nett haben kann? Natürlich mit Kerzen, eigentlich einem Klassiker. Aber Achtung: Auf dem Kerzenmarkt gibt es seit diesem Jahr etwas Neues, das etwa so dekorativ ist wie eine Designer-Duftkerze, aber ohne den übertrieben parfümierten Geruch auskommt.

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Die Rede ist von der Batik-Kerze. Auch sie eignet sich wunderbar zum Zeitvertreib, denn man kann sie ohne größeres Risiko selbst färben. Die Batik-Kerze ist so etwas wie das Bananenbrot unter den Dekoartikeln. Es ist nicht weiter aufwendig, und man hat es anschließend doch mit einem ansehnlichen Ergebnis zu tun. Wie es geht? Alte Marmeladen- oder Senfgläser sammeln und mit klein gewürfelten Kerzen- und Wachsresten in jeweils einer Farbe befüllen. Die Wachsreste im Wasserbad bei mittlerer Hitze zum Schmelzen bringen. Das Wachs muss ganz flüssig sein, im Zweifel besser noch mal mit einem dickeren Holzstab umrühren. Dann weiße Stabkerzen jeweils kurz in die Wachsflüssigkeiten eintauchen und so nach Belieben färben, Farbverläufe kreieren, Farben intensivieren, Kerzen umdrehen und von der anderen Seite färben.

Nun verblassen auch die Lockdown-Erinnerungen allmählich. Man kann abends wieder in Restaurants sitzen, feiern gehen, Leute treffen. Die Kerzen sollen trotzdem leuchten? In wenigen Wochen soll ein Adventskranz auf dem Tisch stehen, der nach Weihnachtszeit 2021 aussieht? Nicht mit dicken roten Kerzen, sondern mit hübschen Tie-Dye-Modellen in Pink-Gold? Gekauft sehen sie zum Glück wie selbstgemacht aus. Die Candy Candle (12. von links), die Modelle (1, 4 und 8) von mo man tai (erhältlich bei Manufactum) und die von by Vivi. (3, 6, 9 und 10) sind heller und damit eher Einsteigeroptionen. Wilder geht es bei Pink Stories zu mit Drehung (5 und 11). Kerzenzeit ist Weihnachtszeit? Noch mal Pink Stories, die nämlich auch eine Kerze in Gold anbieten (2). Und ihr dickes Modell (7) hält sicher bis Heiligabend, wenn Tannenzweigduft und ein Hauch von Heimlichkeiten in der Luft liegen.